Il Borgo dei Borghi 2023/ Diretta e vincitore: gli ultimi 4, dalla Romagna al Veneto…

Diretta Il Borgo dei Borghi 2023: commento live finale 9 aprile 2023

La finale de Il Borgo dei Borghi 2023 ha preso subito il via con l’Emilia-Romagna e Bagnara di Romagna, classificatasi per ultima al 20° posto. A seguire è il turno della Valle d’Aosta con Issogne, in provincia di Aosta: un borgo che ha tra i suoi simboli caratteristici lo storico castello di Issogne, e che si classifica alla diciannovesima posizione. Il cammino di Camila Raznovich a Firenze, dopo il giardino rinascimentale, fa tappa alla Villa medicea della Petraia, un luogo che cambiò completamente vita nel corso dell’800.

Riprese le redini della classifica dei borghi, ecco che al 18° posto troviamo Cetara, in provincia di Salerno, in Campania. Un borgo marinaro che gode di un bellissimo paesaggio e di una grande ricchezza storica, come la Chiesa di San Pietro Apostolo. Al 17° posto, poi, spicca il Veneto con Possagno, in provincia di Treviso: si trova nel cuore della pedemontana veneta e, tra i suoi gioielli storici, spiccano il tempio canoviano e la Gypsotheca (Agg. Ruben Scalambra)

Emilia Romagna 20° classificata: al via Il Borgo dei Borghi 2023

Prende il via la decima edizione de Il Borgo dei Borghi 2023, un traguardo importantissimo per il programma che, nel corso di questi anni, ha attraversato l’Italia raccontandone la bellezza e la ricchezza paesaggistica. Camila Raznovich dà il benvenuto ai telespettatori dalla cornice di Comacchio, location di questa attesa finalissima. La conduttrice ci introduce a questa serata con un selfie di benvenuto e invitando il pubblico a seguire la trasmissione anche sui canali social. Ecco, a seguire, la presentazione dei 20 borghi (Agg. Ruben Scalambra).

Il primo filmato di puntata racconta la bellezza del giardino rinascimentale di Firenze attraverso le parole di Alberta Campitelli, vicepresidente dell’Associazione Parchi e Giardini d’Italia. Ma la gara ha subito inizio con la presentazione del 20° borgo classificato: Bagnara di Romagna, in provincia di Ravenna, a rappresentare quest’anno l’Emilia-Romagna (Agg. Ruben Scalambra).

Il borgo dei borghi 2023: diretta e anticipazioni

Domenica 9 aprile, in prima serata su Raitre, torna l’appuntamento con uno dei programmi culturali più attesi dell’anno. Camila Raznovich conduce così la finale de “Il borgo dei borghi 2023″ che ha come obiettivo quello di far scoprire le bellezze italiane dei piccoli centri, spesso sconosciuti, ma ricchi di storia, arte, bellezza e prodotti culinari da degustare. Il programma di Rai Cultura, ogni anno, conduce gli appassionati d’arte, alla scoperta di luoghi fantastici, ricchi di specialità culinarie o artigianali e che richiamano spesso gli appassionati delle escursioni o delle feste paesane.

Grazie al lavoro de Il borgo dei borghi, sempre più luoghi sono stati scoperti dagli italiani che, attratti dalla bellezza di luoghi davvero eccezionali, li scelgono sempre più spesso come meta delle loro vacanze. Anche quest’anno, Camila Raznovic non sarà sola, ma sarà affiancata da una giuria di esperti.

Comacchio location della finale de Il borgo dei borghi 2023

La finale de Il Borgo dei Borghi 2023 ha avuto come location lo splendido panorama di Comacchio. “Ringrazio di cuore tutti coloro che nelle giornate delle riprese hanno collaborato con la produzione della seguitissima trasmissione – ci tiene a sottolineare Maura Tomasi, Vicesindaco di Comacchio con delega alla Politica degli eventi turistici in una nota pubblicata sul sito ufficiale del comune – La strategia migliore per promuovere e valorizzare un territorio unico come il nostro si basa sull’amore per la propria terra, per la tradizione che custodisce e funziona solo se condivisa”.

Camila Raznovich, durante la finale, è affiancata da: Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica; Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico; Jacopo Veneziani, storico dell’arte specializzato alla Sorbona di Parigi.

I borghi in gara alla finale de Il borgo dei borghi 2023

Sono venti i borghi in gara e che si contendono il titolo di vincitore de “Il borgo dei Borghi 2023”. Venti luoghi mozzafiato, uno per ogni regione, che si distinguono per la bellezza artistica, storica e culinaria. Ecco tutti i borghi in gara tra i quali si nasconde il vincitore:

Casoli (CH) in Abruzzo; Miglionico (MT) in Basilicata; Diamante (CS) in Calabria; Cetara (SA) in Campania; Bagnara di Romagna (RA) in Emilia-Romagna; Marano Lagunare (UD) in Friuli-Venezia Giulia; Ronciglione (VT) nel Lazio; Campo Ligure (GE) in Liguria; Bellano (LC) in Lombardia; Esanatoglia (MC) nelle Marche; Monteroduni (IS) in Molise; Castagnole Delle Lanze (AT) in Piemonte; Castro (LE) in Puglia; Sant’Antioco (CI) in Sardegna; Salemi (TP) in Sicilia; Campiglia Marittima (LI) in Toscana; Bondone (TN) in Trentino-Alto Adige; Citerna (PG) in Umbria; Issogne (AO) in Valle d’Aosta; Possagno (TV) in Veneto.











