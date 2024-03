IL BORGO DEI BORGHI 2024/ Vincitore e diretta: Naro al decimo posto, via alla top 10!

Diretta finale Il Borgo dei Borghi 2024: commento live 31 marzo

Al 12esimo posto del Borgo dei Borghi troviamo Guarene, in provincia di Cuneo. Il piccolo paesino, in Piemonte, ospita nel suo centro storico 500 abitanti. Il borgo è circondato da colline, frutteti e vigneti. Guarene ospita un castello con uno splendido giardino all’italiana e la chiesa della Santissima annunziata. All’11esimo posto c’è Muggia, in provincia di Trieste, che ospita 900 abitanti nel centro storico. Il borgo si affaccia sul golfo di Trieste e offre un paesaggio collinare e costiero. Arriviamo ora alla top 10: al decimo posto c’è Naro, in provincia di Agrigento, dove la cultura araba e normanna si mescolano. Tra i suoi gioielli c’è la chiesa di San Francesco d’Assisi, con una facciata barocca. (agg. JC)

Rosy Chin "Il mio primo marito come mio padre…"/ "Dal bullismo e razzismo alla bulimia, sono ancora in cura"

Il borgo dei borghi 2024: Celle Ligure 13esima

Torreglia, in provincia di Padova, è il 15esimo classificato. Il paese prende il nome da una torretta posizionata su una collina circostante. Tra i suoi luoghi più iconici, la Villa dei Vescovi: la sua architettura ricorda quella di un’antica Domus Romana. Petacciato, in provincia di Campobasso, si classifica 14esimo: si tratta di un paese al centro del litorale adriatico, con una spiaggia lunga circa 7 chilometri. Al 13esimo posto troviamo Celle Ligure, al centro della riviera e al centro tra mare e montagna. Tra i luoghi più belli di questo splendido borgo, c’è la Chiesa di Santa Maria delle Grotte, così come quella di San Michele Arcangelo con il suo campanile che svetta alto sul borgo. (agg. JC)

GRETA ROSSETTI E SERGIO D'OTTAVI FIDANZATI DOPO IL GRANDE FRATELLO?/ Lei: "Non voglio più correre ma..."

Il borgo dei borghi 2024: Stroncone, Genga e…

Al 18esimo posto c’è Stroncone in provincia di Terni. Tra le sue bellezze c’è la chiesa di San Giovanni Decollato. Crecchio, in provincia di Chieti, si posiziona alla posizione 17esima: un piccolo borgo che ha una storia medievale, con dei reperti eccezionali ritrovati proprio nel paesino. Anche Crecchio ha un castello e ospitò il 9 settembre 1943 la famiglia reale dei Savoia in fuga da Roma a Brindisi, con il re Vittorio Emanuele III. Il borgo, inoltre, è conosciuto per la sua rievocazione storica che vede oltre 200 figuranti. È Genga, in provincia di Ancona, il paese posizionato alla 16esima posizione: intorno ha gli Appennini e ospita le grotte dei Frasassi. Inoltre è proprio il luogo dove nacque Papa Leone XII. (agg. JC)

Perla Vatiero e Greta Rossetti, da nemiche ad amiche/ "Non era innamorata di Mirko Brunetti..."

Il borgo dei borghi 2024: le ultime posizioni

La finale del Borgo dei Borghi è cominciata. Nel Golfo dei Poeti in Liguria, la prima giurata è Isabella Potì. Per scoprire un borgo di montagna c’è Manuela Di Centa. Odifreddi Piergiorgio presenterà i luoghi più importanti di Galileo Galilei: il tutto, nella piazza dei Miracoli di Pisa. Tra i vari borghi in gara nel contest, al 20° posto c’è Caldes, in provincia di Trento. Si tratta di un piccolo paesino di appena 250 abitanti situato nella Val di Sole. Il borgo si fregia di un castello del XIII secolo: accanto c’è una cappella del ‘500. Il Comune si sostenta in gran parte grazie all’agricoltura: in particolare è tipica la coltivazione del melo, ma non finisce qui. Nel paesino, infatti, è possibile anche fare rafting. Alla 19esima posizione troviamo Fontainemore, borgo in Valle D’Aosta. (agg. JC)

Il borgo dei borghi 2024, anticipazioni e diretta

Come ogni anno, Raitre dedica una serata speciale ai borghi più belli d’Italia. Domenica 31 marzo, in prima serata su Raitre, torna così l’appuntamento con il Borgo dei Borghi che, anche nell’edizione targata 2024, eleggerà il borgo più bello d’Italia non solo dal punto di vista artistico, ma anche storico e culinario. A condurre il programma di Rai Cultura che, ogni anno, conduce i telespettatori alla scoperta di luoghi unici ed eccezionali, è sempre Camila Raznovic che, anche quest’anno, sarà affiancata da una giuria speciale formata da esperti per scoprire ciò che venti borghi italiani custodiscono con cura.

La giuria di esperti è così formata dalla chef Isabella Potì, dalla campionessa olimpica Manuela di Centa e dal matematico, logico e saggista Piergiorgio Odifreddi. A loro il compito di valutare la bellezza, l’arte, la storia, la cultura e la tradizione culinarie di venti luoghi assolutamente meravigliosi e che meritano di essere conosciuti e visitati.

Il borgo dei borghi 2024: le venti località in gara

Da nord a sud, sono venti i borghi in gara, uno per ogni regione e che si contendono il titolo di Borgo dei Borghi 2024. Nel 2023 ha trionfato Ronciglione (Viterbo) che ha battuto Sant’Antioco, a Carbonia-Iglesias, in Sardegna e Salemi, in provincia di Trapani, in Sicilia. Chi sarà, invece, il borghi vincitore nel 2024? Quest’anno, in gara, ci sono le seguenti località:

Arbatax (Sardegna), Badolato (Calabria), Caldes (Trentino Alto Adige), Castelvetro di Modena (Emilia-Romagna), Celle Ligure (Liguria), Crecchio (Abruzzo), Fontainemore (Valle d’Aosta), Genga (Marche), Grazie (Lombardia), Guarene (Piemonte), Isola del Liri (Lazio), Leporano (Puglia), Maratea (Basilicata), Montesano sulla Marcellana (Campania), Muggia (Friuli-Venezia Giulia), Naro (Sicilia), Peccioli (Toscana), Petacciato (Molise), Stroncone (Umbria), Torreglia (Veneto).

Come vedere in diretta streaming Il borgo dei borghi 2024

La finale de Il borgo dei borghi 2024 va in onda oggi, domenica 31 marzo, a partire dalle 20.55. Per seguire la trasmissione in diretta televisiva basta sintonizzare il televisore su Raitre. Anche per Il borgo dei borghi, tuttavia, è disponibile la diretta streaming grazie a Raiplay, disponibile sia come sito che come applicazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA