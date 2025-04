Questa sera, nel giorno di Pasqua, va in onda su Rai 3, a partire dalle 20.35, la finale de Il Borgo dei Borghi 2025. Parliamo del programma che mira a far conoscere al pubblico i borghi più belli d’Italia, attraverso dei veri e propri viaggi nella tradizione e nelle specialità del luogo. Sono 20 in borghi in sfida quest’anno e, alla fine della puntata, sarà proclamato il vincitore di questa edizione che coinvolge tutte le regioni d’Italia.

Camila Raznovich conduce la finale de Il Borgo dei Borghi 2025 e sarà lei a proclamare la classifica che culminerà nel vincitore, ovvero il borgo più bello secondo la votazione della giuria. Questa, ricordiamo, è composta dai compagni di viaggio della Raznovich, parliamo di Alberta Campitelli, esperta di Beni Culturali e membro del Consiglio Superiore presso il Ministero della Cultura; Barbara Gallavotti, nota divulgatrice scientifica e biologa; infine Jacopo Veneziani, che è un esperto di arte e di storia.

Il Borgo dei borghi 2025: i 20 borghi in gara e come vedere la finale in diretta streaming

Anche quest’anno, quella tra i 20 borghi in gara è una lotta molto dura. Ricordiamo che, a giocarsi la vittoria de Il Borgo dei Borghi 2025 sono: Agliè (borgo del Piemonte), Agnone (in Molise), Aieta (in Calabria), Ala (in Trentino Alto-Adige), Buggerru (in Sardegna), Corenno Plinio (Lombardia), Deiva Marina (Liguria), Grado (Friuli-Venezia Giulia), Ischitella (Puglia), Lazise (Veneto), Maiori (Campania), Militello in Val di Catania (Sicilia), Montalbano Jonico (Basilicata), Montechiarugolo (Emilia-Romagna), Nus (Valle D’Aosta), Penne (Abruzzo), San Gemini (Umbria), Scarperia (Toscana), Sirolo (Marche), Vignanello (Lazio).

Lo scorso anno ad aggiudicarsi la vittoria de Il Borgo dei borghi è stato Peccioli, comune della provincia di Pisa, in Toscana, seguito al secondo posto da Badolato, in provincia di Catanzaro (Calabria). Ricordiamo, infine, che la finale de Il Borgo dei borghi 2025 va in onda su Rai 3 ma è visibile anche in streaming sul sito di Raiplay.