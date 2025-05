A pochi passi da casa c’è un piccolo borgo delle meraviglie che rimane impresso nella mente di chiunque lo visiti.

In Italia la bellezza non si misura solo nei grandi centri storici o nelle città d’arte. Spesso sono i piccoli borghi sparsi tra le colline e le montagne a custodire il vero spirito del nostro Paese. Luoghi dove il tempo sembra rallentare e dove la natura è protagonista assoluta.

Ryanair: check-in digitale obbligatorio da novembre 2025/ Bagagli invariati e nessuna multa per ritardi

È qui che si riscopre il piacere delle cose semplici, del silenzio interrotto solo dal canto degli uccelli o dal rumore dei passi sui ciottoli antichi. Castel di Tora, incastonato nel cuore della Sabina, è senz’altro uno di questi luoghi: un borgo autentico, che unisce paesaggi mozzafiato a una profonda anima storica.

Si trova in Italia ma pare di essere in un paradiso tropicale: un vero sogno

Un paradiso per gli amanti della natura

Situato in provincia di Rieti, all’inerno della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia, Castel di Tora è stato riconosciuto ufficialmente come uno dei “Borghi più belli d’Italia” e a ragione. Il suo fascino è evidente fin dal primo sguardo. Arroccato su un promontorio che domina il Lago di Turano, il borgo si presenta come un vero dipinto di altri tempi, fatto di vicoli in pietra e scorci panoramici.

L’ambiente naturale che circonda Castel di Tora è di una ricchezza sorprendente. I boschi secolari, le fioriture spontanee e i profumi intensi della macchia mediterranea fanno da cornice perfetta a escursioni e passeggiate immerse nel verde. I sentieri che partono dal paese si snodano attraverso le montagne e i punti panoramici.

Ponte 1 maggio 2025, dove andare in vacanza/ Consigli mete Italia e estero: tra natura, arte e tradizioni

Uno dei percorsi più affascinanti è quello che attraversa la Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia, un territorio protetto che custodisce gelosamente una biodiversità straordinaria. Qui, oltre al trekking classico, è possibile praticare il birdwatching, la fotografia naturalistica e persino avvistare qualche animale selvatico.

Il Cammino di San Benedetto che passa da queste zone è un’altra opportunità per chi desidera immersi a fondo nella natura del luogo e nella sua spiritualità.

Lago di Turano e le Cascate Vallocchie

Non si può certo parlare di Castel di Tora senza menzionare il Lago di Turano, specchio d’acqua artificiale che però si fonde perfettamente con il panorrama circostante. Difficile, infatti, riconoscere a colpo d’occhio che si tratta di un lago creato dall’uomo. Qui è possibile noleggiare kayak, SUP e pedalò oppure semplicemente rilassarsi sulle sponde ammirando le montagne.

Chi cerca un contatto ancor più profondo con l’ambiente può esplorare i dintorni in mountain bike o a cavallo grazie a percorsi attrezzati e alla presenza di centri specializzati. Castel di Tora è la meta ideale anche per le famiglie con bambini piccoli.

Tra le perle naturalistiche da non perdere ci sono anche le Cascate Vallocchie. Sono raggiungibili con circa mezz’ora di camminata dal parcheggio vicino all’agriturismo. L’ingresso è libero e si tratta di un’escursione ideale per chi cerca un po’ di refrigerio dal clima estivo.

Un borgo ricco di storia

Oltre alla natura, Castel di Tora custodisce unìn background storico di tutto rispetto. Infatti è stato fondato in epoca medievele come avanposto difensivo, ed è rimasta intatta nei secoli l’atmosfera di quei tempi. Le rovine del castello, che dominano il centro abitato, parlano di un passato fatto di battaglie, dominazioni e resistenza.

Passeggiando per le stradine si trovano chiese antiche e piccole piazze dove il tempo sembra essersi fermato. Non meno importante è la tradizione gastronomica locale, che affonda le sue radici nella tradizione contadina e nel prodotti tipici della Sabina. Da provare assolutamente i piatti a base di carne ovina, i formaggi artigianali e l’olio extravergine.