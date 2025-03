Il Bounty, film su Rete 4 diretto da Roger Donaldson

Il Bounty, in programmazione domenica 9 marzo 2025, nel pomeriggio di Rete 4, dalle ore 14:10, è un film storico e d’avventura del 1984 girato dal regista Roger Donaldson, ed è stato presentato in concorso alla trentasettesima edizione del Festival di Cannes.

All’interno del cast tecnico, citiamo il soggetto di Robert Bolt, insieme a Jamers Norman Hall e Charles Nordhoff che rielaborano l’avventura del Bounty impiegando una delle strategie narrative più emozionali e interessanti, quella del flashback, raccontato in prima persona dall’imputato in sede di processo, dal generale William Blight.

Le musiche sono del grande Vangelis, mentre Graysmark cura la scenografia; il produttore esecutivo è Dino De Laurentiis, in collaborazione con la casa di produzione Universal Pictures.

Il protagonista, il durissimo generale Blight, è interpretato in modo magistrale dall’attore Anthony Hopkins, mentre Mel Gibson è l’ufficiale Christian Fletcher, che guida l’ammutinamento della flotta.

Il film Il Bounty ha coinvolto numerosi nativi polinesiani, come ad esempio l’attore che interpreta il ruolo del re della popolazione di Tahiti, oppure di sua figlia, di cui si innamora Fletcher, e di altri personaggi minori.

La trama del film Il Bounty: uno degli ammutinamenti più famosi della storia

Il Bounty è una storia di resistenza, quella effettuata dall’equipaggio di bordo della nave che dà il nome al film, per combattere le tiranniche regole imposte dal capitano della scialuppa, Blight. L’ammutinamento sarà gestito dal generale Christian Fletcher.

Il film si svolge attraverso una serie di flashback in cui il generale Blight racconta la storia dal principio, mentre è in sede di processo, dopo aver perduto la direzione della flotta.

La nave del Bounty sta per salpare verso Tahiti, alla ricerca di alberi del pane da poter portare in patria inglese: trapiantare questa pianta in Inghilterra è la motivazione principale, ma la vera protagonista della vicenda è l’innata ambizione del capitano Blight, che decide di cambiare la rotta per il Sud America, percorso più prestigioso ma molto più duro e faticoso.

Una volta approdati in Polinesia, i marinai dell’equipaggio di Blight sono stanchi e spossati, e vengono accolti amorevolmente dai nativi del luogo, soprattutto dalle donne del villaggio.

Molti dei marinai si fidanzano con le fanciulle delle tribù, tra cui l’ufficiale Christian, e non vorrebbero più tornare in Inghilterra: per punire questa reticenza, al ritorno, il comandante Blight infligge durissime regole a bordo, che provocheranno uno dei più celebri ammutinamenti della storia, quello per l’appunto della flotta Bounty, la cui perdita della nave condurrà il generale verso un doloroso processo.

Così imputato, Blight comincia a narrare…