Il Brasile vuole la Russia al tavolo per la pace/ Zelensky bacchetta Lula: “Non lo capisco”

Nessuna dichiarazione finale alla conferenza di pace in Arabia Saudita ed ecco la mossa del Brasile di Lula: includere la Russia nei colloqui futuri. Il rappresentante di Brasilia, Celso Amorim, ha spiegato che i veri negoziati devono avvenire con tutti i soggetti coinvolti: “Anche se l’Ucraina è la vittima più grande, se vogliamo davvero la pace, dobbiamo in qualche modo coinvolgere Mosca in questo processo“.

Riyadh vuole fare da mediatore nella guerra in Ucraina e affinare così la sua immagine a livello internazionale. Non è stata fatta una dichiarazione finale. Ma nelle capitali occidentali, il solo fatto che i colloqui abbiano avuto luogo è stato considerato un successo. Perché anche Cina, India e rappresentanti degli Stati africani, che erano rimasti in gran parte neutrali, avevano inviato diplomatici. C’è stato accordo su punti centrali di una soluzione di pace come “l’integrità territoriale e la sovranità” dell’Ucraina, secondo gli ambienti diplomatici europei dopo la conclusione dei colloqui di sabato sera. Secondo gli esperti, la Cina ha partecipato “attivamente” ed espresso pareri “positivi” su un possibile ulteriore incontro di questo tipo.

La mossa di Lula e il commento di Zelensky

Ma non è tutto. Lula sulla guerra in Ucraina ha affermato di non aver sentito né da Zelensky né dal presidente russo, Vladimir Putin, “l’idea di voler fermare la guerra e negoziare”. Parole che non sono passate inosservate dalle parti di Kiev, nettissimo Zelensky ai microfoni della Cnn: “Ad essere onesto, pensavo che lui (Lula) avesse una comprensione più ampia del mondo. Penso che sia molto importante vedere il mondo nel suo complesso”. “Mi sembra che il presidente Lula sia una persona con esperienza. Ma non lo capisco molto bene. Queste sono alcune affermazioni che non portano affatto la pace”, ha proseguito Zelensky: “Perché lui (Lula) deve concordare con le narrazioni di Putin, che non è diverso da qualsiasi colonizzatore? Lui (Putin) mente costantemente, manipola costantemente, disinforma costantemente le persone. Sta uccidendo i nostri figli e stuprando le nostre donne”, riporta l’Ansa.



