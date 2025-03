Finalmente una buona notizia per il nostro pianeta! Il buco dell’ozono, quello strato che ci inizia protegge dai raggi UV dannosi, stando a richiudersi.

Il buco dell’ozono: un successo nella lotta ai CFC

Il merito del rimpicciolimento del buco dell’ozono, va alla drastica riduzione dei Cfc, quei gas clorofluorocarburi che venivano utilizzati, tra le altre cose, nei vecchi frigoriferi come refrigeranti. Dal 1987, anno in cui questi gas sono stati messi al bando, i risultati positivi non tardano ad arrivare. Sembra proprio che gli sforzi a livello globale stiano cominciando a dare i frutti sperati!

Nucleare, approvata legge delega per i mini reattori entro il 2030/ Pd contrario: "Aumenteranno le bollette"

Nonostante le fluttuazioni stagionali del buco dell’ozono e il fatto che eventi meteorologici come El Niño o la presenza di gas serra possano influenzarlo, uno studio recente condotto da Peidong Wang del MIT, pubblicato su Nature , ha finalmente confermato l’efficacia degli sforzi internazionali per fermare il danno. “Questo è il primo studio che riesce a quantificare in modo chiaro il recupero dell’ozono”, ha dichiarato Susan Solomon, una delle autrici dello studio. Questo lavoro ha misurato con precisione l’impatto che ha avuto l’eliminazione dei Cfc nell’atmosfera, portando a risultati davvero positivi.

Carburanti alternativi/ La UE accelera: controlli sulle emissioni e ok a nuove tecnologie

Il buco dell’ozono: da un allarme globale a una vittoria

Nel 1985, un gruppo di scienziati scoprì che sopra l’Antartide si era formato un enorme buco nello strato di ozono che circonda la Terra. Questo strato è fondamentale per proteggere il nostro pianeta dalle radiazioni ultraviolette, che possono danneggiare le cellule e il Dna. Senza di esso, la vita sulla Terra sarebbe molto più vulnerabile. Dopo quella scoperta, i governi di tutto il mondo si sono messi insieme a Montreal nel 1987 e hanno firmato un accordo che ha messo al bando i Cfc, i veri colpevoli del danno all’ozono.

Caro bollette 2025/ Le micro imprese italiane pagano quasi 3 volte di più (5 marzo)

Da allora, nonostante le fluttuazioni naturali dell’ozono, che possono essere influenzate da eventi come El Niño e dai gas come metano e CO2, i risultati si vedono. Anche se l’atmosfera è un sistema complicato e difficile da studiare, oggi gli scienziati sono riusciti finalmente a dimostrare come il bando dei Cfc abbia avuto un impatto positivo. Grazie a nuove simulazioni, sono riusciti a misurare l’effetto di tutti questi fattori, confermando quanto sia stato importante quell’accordo internazionale per fermare il danno all’ozono. Un altro esempio che dimostra come, quando il mondo si unisce, si possono davvero ottenere grandi risultati!