Il buono, il brutto e il cattivo/ Video, su Rai 3 il film di S.Leone con C.Eastwood

Il buono, il brutto e il cattivo va in onda nella serata di oggi, 8 agosto 2020, su Rai 3 con inizio alle ore 20,30. Si tratta di una pellicola prodotta da Alberto Grimaldi nel 1966 con la regia di Sergio Leone, il padre dello spaghetti Western, genere nel tempo divenuto accademico e di riferimento per registi come Quentin Tarantino. Il film appartiene alla trilogia del dollaro e, dopo ‘Per un pugno di dollari’ e ‘Per qualche dollaro in più’, ‘Il buono, il brutto e il cattivo’ completano questo ciclo prima dell’esplosione successiva con ‘C’era una volta il West’ e ‘Giù la testa!’. Nessun problema nel cast: come sempre i personaggi di Leone si ripropongono in quanto attori cresciuti davanti ad una cinepresa che coglie i più piccoli dettagli della loro espressività con primi piani immensi, silenzi e tensioni con la Colt o il Winchester pronti a sparare, quindi nei tre ruoli principali, Eli Wallach, Clint Eastwood e Lee Van Cliff sono la triade attorno al quale incontriamo altri mostri dell’epoca come Mario Brega o Aldo Giuffrè. Colonna sonora? Ovviamente il maestro per eccellenza: Ennio Morricone scomparso di recente.

Il buono, il brutto e il cattivo: la trama del film

Ecco la trama de Il buono, il brutto e il cattivo. Siamo nell’America della Guerra di Successione tra la Confederazione sudista e l’Unione nordista. Tuco è un mascalzone, del trio il Brutto, che si guadagna da vivere con un pistolero, inscenando una pantomima che ripetono in diverse città del West, sempre con la guerra tra nordisti e sudisti in sottofondo. Tuco è ricercato dalla legge, sulla sua testa pende una taglia, il Biondo lo cattura ogni volta, incassa la taglia, recide con un colpo di fucile, da lontano, il cappio dividendo il bottino per poi iniziare di nuovo la sceneggiata altrove.

Ma un giorno lo abbandona nel deserto, impiccato, incassando la taglia e andandosene senza proferire verbo alcuno. Il Cattivo è invece Sentenza, un bieco individuo alla caccia di una cassa di dollari che Bill Carson ha sottratto a due soldati confederati che, a loro volta, in precedenza, avevano fatto loro. Tuco riesce a salvarsi dall’impiccagione, si mette in caccia del Bondo per vendicarsi, ma quella cassa d’oro porterà i tre nelle vicende della guerra sino al momento nel quale, sottolineato dalla tromba e dall’orchestrazione di Ennio Morricone, la resa dei conti li metterà uno di fronte l’altro.

