IL CACCIATORE 2, ANTICIPAZIONI 11 MARZO / Quarta e ultima puntata: vendetta dei boss

Le anticipazioni de Il Cacciatore 2 svelano incongruenze che manderanno in tilt i nostri protagonisti. Ogni bugia è supportata da false prove che Brusca ha appositamente diffuso quando era ancora a piede libero. Il rischio tangibile è che tutti i tribunali comincino a credere sul serio alle falsità di Giovanni. Di sicuro è un testimone importante, che può incidere pesantemente sugli sviluppi del processo. Saverio intanto cerca di appoggiarsi Giada, come è abituato a fare nei momenti di crisi. Non comprende, però, che Giada comincia ad essere stanca di tutta la situazione. Grazie al suo supporto riesce comunque a capire cosa è giusto fare, anche se non appare semplice affrontare un cammino ricco di insidie. Anche perché i boss di Cosa Nostra sembrano nuovamente organizzati per un terribile vendetta nei confronti dei magistrati…

Anticipazioni Il Cacciatore 2, quarta e ultima puntata (11 marzo)

E’ cominciata la caccia alle anticipazioni de Il Cacciatore 2, che torna su raidue il prossimo 11 marzo con la quarta e ultima puntata, che si preannuncia a dir poco avvincente. La puntata prevede come di consueto un doppio episodio, dal titolo “L’anno del dragon”e ed “Un tesoro”. Stando alle anticipazioni dell’ultima puntata, Mazza e Barone sembrano poter sorridere finalmente. In realtà proprio nel giorno della terribile strage dei Capaci, Giovanni Brusca decide tornare sui propri passi. Così dopo aver faticosamente ottenuto la sua cattura, i due PM sono costretti ad offrire all’assassino di Di Matteo e del giudice Falcone degli sconti di pena. In cambio, però, pensano di ottenere preziosissime informazioni per le indagini. La mazzata, a loro insaputa, deve ancora arrivare. I due PM, infatti, non sanno di essere vittime di un piano di Brusca, che fornisce loro indizi veritieri ma insignificanti. Così riesce a confonderli raccontando loro avvenimenti fuorvianti e numerose bugie che rischiano di far crollare anni e anni di indagini. Appuntamento fissato per mercoledì 11 marzo su Raidue: Il Cacciatore 2 torna con l’ultima puntata e due appassionanti episodi inediti. Il conto alla rovescia da parte dei fan è cominciato…

