Il cacciatore 2/ Anticipazioni 28 febbraio: Saverio e Giada, è rottura. Brusca…

Venerdì 28 febbraio, in prima serata su Raidue, torna in onda Il cacciatore 2 con due nuovi episodi dal titolo “Venti febbraio” e “Terra bruciata”. La seconda stagione della serie con Francesco Montanari nei panni di Saverio Barone ha debuttato la settimana scorsa incollando davanti ai teleschermi 1.796.000 spettatori pari al 7.5% di share con un inizio burrascoso per il protagonista la cui vita professionale continua ad avere ripercussioni anche sulla sua vita privata. Dopo il tentativo fallito di arrestare Giovanni Brusca e l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, Saverio Barone porta avanti le indagini per tentare di fare terra bruciata intorno al boss interpretato da Edoardo Pesce. Le indagini, tuttavia, diventano sempre più pericolose e, totalmente immerso nel suo lavoro, Saverio rischia di mandare a monte anche la sua vita privata.

IL CACCIATORE 2 ANTICIPAZIONI DEL 26 FEBBRAIO 2020

EPISODIO 3, “VENTI FEBBRAIO” – Barone riesce a mettere le mani su Monticciolo, uno degli uomini più fidati di Giovanni Brusca che, stanco di essere il tuttofare del boss, potrebbe essere l’uomo giusto per fare terra bruciata intorno al boss. Barone e Mazza continuano così a lavorare per cercare di mettere con le spalle al muro Brusca che deve stare attento anche a Provenzano e Pietro Aglieri che si accordano per costringerlo ad interrompere la catena di violenza che sta attirando le attenzioni dei magistrati. Brusca, con il fratello Enzo sempre più legato a Maria che ignora la sua vera identità, si ritrova così solo. Il boss, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi e riesce a nascondersi in un luogo sicuro dove elabora un piano per riconquistare il potere su Palermo. Nel frattempo, Saverio scopre che Mazza ha intenzione di lasciare il Pool Antimafia.

EPISODIO 4, “TERRA BRUCIATA” – Il rapporto tra Saverio e Giada si rompe al punto che lei decide di trasferirsi dalla famiglia Mazza. Saverio così si tuffa totalmente nel lavoro avendo come unico obiettivo quello di catturare Giovanni Brusca. Per riuscirci, decide di puntare su tutti gli uomini collegati al boss costringendoli a parlare svelando così tutti i segreti del criminale. Per cercare di far uscire allo scoperto Brusca, Saverio Barone, pur essendo consapevole del pericolo che corre, decide di utilizzare i mezzi d’informazione sfidandolo apertamente. La mossa di Saverio, però, scatena la rabbia di Brusca a cui voltano le spalle anche gli altri boss di Cosa Nostra. Brusca, però, non ha alcuna intenzione di gettare la spugna e pensa di elaborare un piano per sconfiggere gli altri boss e i magistrati. Saverio, nel frattempo, viene contattato dalla poliziotta Francesca che pensa di avere in mano le carte giuste per arrivare a Brusca.





