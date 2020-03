Il Cacciatore 2/ Anticipazioni 4 marzo: Enzo e Saverio a un bivio!

Nuovo cambio di palinsesto per Il Cacciatore 2. Il quinto e sesto episodio della fiction andranno in onda oggi, mercoledì 4 marzo alle 21.20 su Rai2, e non più venerdì come è stato detto pochi giorni fa. La fiction torna dunque ad occupare il suo giorno iniziale con due nuovi episodi. Nel primo, dal titolo Non me ne sono mai andato, la caccia di Saverio porta un risultato importante e conduce la polizia ad arrestare Salvatore Cucuzza, cassiere e amministratore dell’impero del narcotraffico di Brusca. Nel suo nascondiglio, gli agenti trovano una misteriosa agendina ricca di informazioni criptate che dovranno decifrare e non senza difficoltà. Tuttavia mentre gli agenti capiscono i vari indizi dell’agendina, Brusca architetta una serie di contromosse volte a depistare le loro indagini con l’intenzione di far ricadere le colpe dei suoi crimini su Aglieri e Provenzano.

Il Cacciatore 2: Enzo dirà la verità a Maria?

Il secondo episodio di questa sera de Il Cacciatore 2, dal titolo Diciannove e cinquanta, vede Giovanni Brusca alle battute finali. La caccia sta arrivando alla conclusione, il boss è tuttavia pronto a riceverli: Enzo è infatti completamente plagiato. Insieme hanno architettato un piano che, qualora anche venisse arrestato, potrebbe ottenere la libertà in tempi brevi. L’ultimo passo da compiere è condurre Enzo a una scelta definitiva: l’uomo deve capire se dire la verità a Maria e convincerla a unirsi alla loro latitanza, oppure lasciarla andare per sempre. Anche Saverio, però, arriva il momento di una decisione importante: dare il tutto per tutto nella ricerca di Brusca oppure provare a ricostruire la sua relazione con Giada e farla funzionare una volta per tutte. Cosa decideranno i due uomini? Lo scopriremo stasera su Rai2.

