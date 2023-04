Il cacciatore di giganti/ Film fantastico in onda oggi sabato 1 aprile su Italia 1

Il cacciatore di giganti, film di Italia 1 diretto da Bryan Singer

Il cacciatore di giganti (titolo originale Jack the Giant Slayer) andrà in onda oggi, sabato 1 aprile, in prima serata a partire dalle ore 21,20 su Italia 1. Si tratta di un film fantastico e d’avventura statunitense del 2013 della durata complessiva di 113 minuti, distribuito in italiano da Warner Bros. Italia e prodotto da Legendary Pictures, New Line Cinema ed Original Film. La regia è firmata da Bryan Singer, mentre il soggetto è stato scritto da Darren Lemke e David Dobkin.

Il montaggio de Il cacciatore di giganti è opera di Bob Ducsay e John Ottman (quest’ultimo si è inoltre occupato della composizione delle musiche per la colonna sonora), mentre il responsabile per la fotografia è Newton Thomas Sigel, e quello per la scenografia Gavin Bocquet; Joanna Johnston, infine, si è occupata del confezionamento dei costumi di scena. Nel cast troviamo, oltre all’attore Nicholas Hoult (che interpreta il protagonista Jack), anche Stanley Tucci (nei panni di Lord Roderick), Ben Daniels (Fumm) e Warwick Davis (vecchio Hamm).

Il cacciatore di giganti, la trama del film

Ecco la trama del film Il cacciatore di giganti, in onda oggi sabato 1 aprile su Italia 1. Il Re Brahmwell governa il regno fantastico di Cloister e ha una figlia di nome Isabelle. Jack è un giovane contadino molto curioso. La principessa Isabelle e Jack da bambini erano affascinati dalla storia dei fagioli magici. Un’antica leggenda narra che un gruppo di monaci, nel tentativo di avvicinarsi a Dio, attraverso la magia aveva realizzato piante di fagioli rampicanti. Da questo incantesimo prese vita una pianta gigantesca di fagioli. I monaci, incuriositi, cominciarono ad arrampicarsi sulle sue foglie ma, quando arrivarono alla cima, invece di incontrare Dio si trovarono di fronte ad un paese sospeso in cielo di nome Gantua, abitato dai giganti, i quali utilizzarono la pianta per scendere sulla terra e devastare villaggi e boschi.

Il re Eric riuscì a trovare la soluzione: dal cuore di uno dei giganti forgiò una corona magica, capace di contenere e riportare nel proprio regno i titani. Alla fine, sia la corona che i fagioli magici furono seppelliti con il re. Con il passare degli anni, questa storia accompagnò la crescita di Jack e Isabelle. Una volta grandi, i due ragazzi vivranno un’avventura fantastica: le loro vite si incroceranno di nuovo, e i due avranno a che fare con il regno di Gantua. Per un susseguirsi di eventi, Isabelle verrà catapultata da una pianta di fagioli gigante, cresciuta nell’orto di Jack, nel regno dei titani. Il giovane contadino, invece, entrerà a far parte delle guardie reali, di cui fa parte anche Lord Roderick, promesso sposo di Isabelle. L’uomo cercherà in tutti i modi di ostacolare la spedizione.











