Il cacciatore di giganti/ Video, su Italia 1 il film con Stanley Tucci (12 settembre)

Il cacciatore di giganti va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, sabato 12 settembre, alle ore 21:30. Si tratta di una pellicola del 2016 realizzata negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la Warner Bros Pictures e la New Line cinema. La regia del film è stata affidata a Bryan Singer, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Darren Lemke, Christopher McQuarrie e David Donkin. Le musiche della colonna sonora portano la firma di John Ottman, la scenografia è stata curata da Gavin Bocquet e nel cast figurano Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Eddie Marsan e Ian McShane.

Il cacciatore di giganti, la trama

Ecco la trama di Il cacciatore di giganti. In un regno immaginario, dove è presente un re benvoluto dal proprio popolo e padre di una splendida principessa di nome Isabel, vive un contadino di nome Jack. Quest’ultimo è coetaneo della stessa principessa ed infatti ha trascorso al suo fianco gran parte della sua adolescenza e infanzia, il che ha permesso loro di diventare degli amici inseparabili. Da piccoli entrambi i bambini erano particolarmente affascinati da una leggenda, secondo la quale alcuni monaci del territorio, per avvicinarsi ulteriormente a Dio, decisero di violare alcune leggi ed in particolar modo di utilizzare dei fagioli magici che permisero loro di arrivare nel mondo dei cieli. Una storia che, secondo molti, era soltanto una leggenda, ma che per i due bambini rappresentava un’incredibile opportunità di avventura. Tuttavia, la leggenda aveva un finale drammatico in quanto i monaci, arrivando in cima agli alberi creati dai fagioli magici, si ritrovarono ad avere a che fare con un mondo in cui vivevano dei terribili giganti che utilizzarono lo stesso albero per scendere sulla terra e devastarla. La leggenda racconta che il re che all’epoca si occupava del regno, per riuscire a salvare la propria gente utilizzando una sorta di sortilegio, permise di scacciare i giganti nel loro mondo.

Una volta diventato grande, Jack deve fare i conti con una realtà molto complicata anche in ragione della morte dei suoi genitori, per cui vive insieme al suo amato zio. Un giorno mentre vaga per le strade del villaggio, si imbatte in un monaco il quale gli consegna un misterioso sacchetto dicendogli di non farlo bagnare. Si tratta di un sacchetto pieno di fagioli magici che dovevano essere utilizzati dal futuro sposo della principessa per mettere in essere un piano che gli permettesse di conquistare il regno e diventare una sorta di tiranno. Il giovane Jack si dovrà, quindi, occupare di questa incredibile vicenda che potrebbe apparire molto più grande di lui, ma che saprà gestire al meglio.

Video, il trailer del film Il cacciatore di giganti,





© RIPRODUZIONE RISERVATA