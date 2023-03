Il cacciatore e la regina di ghiaccio/ Film su Italia 1, oggi Sabato 4 marzo

Il cacciatore e la regina di ghiaccio, film di Italia 1 diretto da Cedric Nicolas

Italia 1 manda in onda in prima serata oggi, Sabato 4 marzo alle ore 21:20 il film d’avventura uscito nel 2016 intitolato Il cacciatore e la regina di ghiaccio, titolo originale The Huntsman: Winter’s War. La pellicola è distribuita da Universal Pictures Italia e prodotta da Roth Films e Universal Pictures, mentre la regia è affidata a Cedric Nicolas – Troyan.

L’attore principale della pellicola Il cacciatore e la regina di ghiaccio è Chris Hemsworth, celebre per il ruolo di Thor, il supereroe della Marvel, mentre al femminile il film prevede un cast d’eccezione con Charlize Theron, Jessica Chastain ed Emily Blunt.

Il film Il cacciatore e la regina di ghiaccio è liberamente ispirato alla fiaba La regina delle nevi di Hans Christian Anderson ed è un prequel/spin-off/sequel del film uscito nel 2012 dal titolo Biancaneve e il Cacciatore: è considerato spin-off perchè racconta le vicende del cacciatore, prequel in quanto racconta gli eventi avvenuti prima del capitolo precedente e infine sequel perchè la seconda parte del film avviene successivamente agli eventi trattati nella prima pellicola. Entrambi i film sono ispirati ai personaggi della fiaba dei fratelli Grimm. Il cacciatore e la regina di ghiaccio ha incassato nei botteghini italiani 1,5 milioni di euro nel primo weekend di programmazione e 3,5 milioni di euro nelle successive tre settimane, incassando globalmente 165 milioni di euro.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio, la trama del film

Il cacciatore e la regina di ghiaccio racconta le vicende di Freya e Ravenna: la prima è una giovane donna bella e tranquilla, mentre sua sorella Ravenna è una regina malvagia che usa il potere di uno specchio magico per conquistare un regno dopo l’altro. La sua spietata malvagità non si arresta nemmeno se dall’altra parte deve scontrarsi con i legami di sangue e senza esitare, tradisce Freya uccidendo la figlia appena concepita.

Il dolore di Freya risveglia in lei un potere sopito, la dolce e gentile fanciulla modifica la sua personalità trasformandosi in una strega malvagia, che abbandona il suo regno e si rinchiude in un lontano palazzo nel nord ghiacciato. Nel suo nuovo regno, Freya diventa la Regina del Ghiaccio e può congelare tutto con il suo solo respiro. Per raggiungere questo obiettivo, attacca i bambini all’interno dei suoi confini, uccide i loro genitori e trascina gli orfani nel suo palazzo per farli crescere come suoi, trasformandoli in un esercito di cacciatori letali e spietati. Tuttavia, il divieto ad ogni espressione d’amore, non impedisce che tra i suoi apprendisti più coraggiosi, Eric e Sarah, nasca un tenero sentimento. I due innamorati decidono di sfidare il divieto della Regina, con conseguenze drammatiche.

