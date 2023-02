Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio/ Su Italia 1 il film con Chris Hemswort

Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio, film di Italia 1 diretto da Cedric-Nicolas

Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio è un film del 2016, che andrà in onda su Italia 1 il 25 febbraio alle 21:20. Si tratta di un film drammatico/d’avventura caratterizzato dall’ambientazione fantasy e un cast di prim’ordine. Sono diversi gli attori di fama mondiale che hanno preso parte alla pellicola (diretta da Cedric-Nicolas Troyan).

Il Padrino - Parte II/ Su Rete 4 il film con Al Pacino e Robert De Niro

Tra questi, nei ruoli principali figurano Chris Hemsworth, Charlize Theron ed Emily Blunt, mentre l’interpretazione della voce narrante è stata affidata a Liam Neeson. La sceneggiatura porta invece i nomi di Evan Spiliotopoulos e Craig Mazin; quest’ultimo, in particolare, è noto soprattutto per aver partecipato come sceneggiatore al franchising di Scary Movie, Una Notte da Leoni e alla recente serie TV The Last Of Us – di cui ha diretto anche l’episodio pilota.

Ruby Red/ Su Italia 1 il film con Uwe Kockisch

Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio, la trama del film

La trama de Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio inizia raccontando di Ravenna, la regina del primo film che all’epoca della narrazione è agli esordi della sua conquista al potere. Nel frattempo la sorella Freya è presa da un amore complicato, per il dissenso di Ravenna e per il fatto che, poco prima delle nozze, lo sposo uccide la loro figlia (sotto incantesimo di Ravenna). Inconsapevole del tranello della sorella, Freya si fa prendere da una rabbia che risveglia in lei il potere di dominare il ghiaccio, e dopo averlo sfruttato per uccidere lo sposo, inizia a rapire e addestrare bambini per formare un suo esercito. Ma due dei suoi soldati – Eric e Sara – finiranno per innamorarsi (cosa vietata da Freya).

From Paris With Love/ Film poliziesco su Italia 1, oggi Venerdì 24 febbraio

I due vengono scoperti a sposarsi in segreto, e mentre tentano di fuggire lei viene uccisa e lui bandito dal regno. Dopo un salto temporale, Eric (diventato il Cacciatore vistosi nel primo film) viene ingaggiato da Biancaneve per trovare lo Specchio Magico. Biancaneve e ha infatti intenzione di disfarsene ma i cavalieri che lo custodivano sono scomparsi in circostanze misteriose. Nella sua ricerca dello Specchio, Eric viene ostacolato da Freya, desiderosa di impossessarsi dell’oggetto magico, e ad accorrere in suo aiuto sarà proprio Sara, l’amata di Eric che lui stesso pensava morta. I due si ricongiungono e trovano lo specchio, ma la bramosia di Freya metterà i bastoni fra le ruote della loro missione e del loro amore, in un finale che rivela inganni e capovolgimenti di trama passati e futuri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA