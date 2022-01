Il cacciatore e la regina di ghiaccio/ Su Italia 1 il film con Emily Blunt

Il cacciatore e la regina di ghiaccio, film di Italia 1 diretto da Cedric Nicolas-Troyan

Il cacciatore e la regina di ghiaccio va in onda su Italia 1 in serata a partire dalle ore 21.20 di oggi, 19 gennaio. Questa è una pellicola di genere fantasy dell’anno 2016 e il regista è Cedric Nicolas-Troyan di origini francesi; è lo Spin-off di del film del 2012. Gli attori sono molto apprezzati e sono: Emily Blunt, Jessica Chastain e Charlize Theron.

Si tratta di una favola messa al cinema, più moderna e adatta per il nuovo pubblico, la quale ha ottenuto tanti incassi e molto successo. Nel film ci sono molte scene di battaglie che suscitano nello spettatore tanta adrenalina, ma è caratterizzato anche da salti temporali. I costumi sono curati in ogni dettaglio e le musiche sono ideali per creare la scena di una favola perfetta.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio, la trama: una splendida ragazza ma molto cattiva

Leggiamo ora da vicino la trama de Il cacciatore e la regina di ghiaccio. Freya è una bellissima e dolce ragazza e sua sorella invece è una regina cattiva che utilizza, come nella favola originale, uno specchio magico per ottenere tutti i regni.

La sua cattiveria non si blocca nemmeno davanti alla parentela, infatti non si pone nessun problema a tradire la sorella, poiché uccide la figlia che ha appena partorito. In lei nasce un dolore straziante, talmente forte da provocare una nascita di poteri oscuri, infatti la dolce ragazza si trasforma in una strega malvagia, che abbandona il reame e va a vivere in un isolato palazzo del nord. In questo nuovo regno lei è la regina di ghiaccio e con un solo respiro congela tutto quello che desidera.

Crea un grande esercito invincibile e forte, quindi decide di far uccidere tutti i genitori e porta i bambini rimasti ormai orfani nel suo palazzo. L’obiettivo di questa malvagità era quello di accudirli come se fossero i suoi figli e trasformarli poi in cacciatori. All’interno del suo regno non esiste assolutamente l’amore in ogni sua forma, ma nasce lo stesso un sentimento tra due persone, ovvero i suoi allievi preferiti, cioè Sara ed Eric. I due amanti vogliono sfidare tutto quello che vieta loro la regina, quindi le conseguenze sono poco piacevoli. Lo specchio malvagio però continua a diffondere delle cose malefiche, le quali devono essere necessariamente bloccate.

Video, il trailer del film “Il cacciatore e la regina di ghiaccio”





