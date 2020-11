Il cacciatore e la regina di ghiaccio/ Video, su Italia 1 il film con Chris Hemsworth

Il cacciatore e la regina di ghiaccio va in onda oggi, 21 novembre 2020, su Italia 1 con inizio alle 21,20. Il film ha una doppia ispirazione: la fiaba di ‘Biancaneve e i sette nani’ dei fratelli Grimm incontra ‘La regina delle nevi’ di Hans Christian Andersen e questo mix culturale genera un prequel che a volte potrebbe essere sequel perché le cronologie originali si perdono nell’agogica della trama, una bella tensione per tutta la famiglia.

Nel cast una coppia di donne genera la bellezza artistica anche se il protagonista, almeno dal titolo, è il cacciatore, il bell’australiano Chris Hemsworth, palestrato interprete di action movie anche Marvel. Chris Hemsworth è infatti ‘Thor’ nella piccola saga del Dio delle leggende nordiche, motivo per il quale è di diritto uno dei principali Avengers, quindi nelle saghe Marvel è tra i maggiori interpreti, ma noi lo vogliamo ricordare per ‘Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick (In the Heart of the Sea)’ o ‘Quella casa nel bosco (The Cabin in the Woods)’. Le due donne antagoniste sono la piccola Regina del ghiaccio, Emily Blunt e la fredda, algida, bellissima, Charlize Theron nel ruolo di Ravenna.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il cacciatore e la regina di ghiaccio. Ravenna sarà la cattiva matrigna di Biancaneve ma il suo modus operandi era già noto in precedenza quando, assieme al cacciatore che lascerà viva la figliastra nell’avventura con i sette nani dei Grimm, assieme ai suoi poteri conquistava regni ed uccideva regine. In questa interpretazione libera delle due fiabe Ravenna incontra Freya, la Regina del ghiaccio e non sarà facile per la sua malvagità vincere una rivale così potente.

Video, il trailer del film “Il cacciatore e la regina di ghiaccio”





© RIPRODUZIONE RISERVATA