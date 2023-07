Il caldo giova alla demografia: boom di nascite 10 mesi dopo l’inizio dell’estate/ “Aumenta il desiderio…”

Dunque, secondo le statistiche, l’estate fa bene alla demografia. Tra i 30 e i 40 gradi, secondo gli autori dello studio, la produzione di ormoni e la loro messa in circolazione aumenta. Questo, probabilmente, grazie alla pelle scoperta e al sudore, che creerebbero un aumento del desiderio sessuale. In generale, tutto ciò è favorito anche dalla routine estiva, dalla vita di mare o in generale dall’aria aperta, che non farebbero altro che accrescere la voglia di approcci fisici.

"Il cambiamento genetico ha aiutato l'uomo a camminare"/ Ecco perchè

Boom di nascite con il caldo: ecco perché

Come ricordato da El Pais in un documentato servizio sul tema, già nel 2018 un’università californiana era arrivata alla stessa conclusione: secondo questa ci sarebbe un evidente collegamento positivo tra stagioni calde e aumento delle nascite. L’incremento delle temperature medie, dunque, porterebbe ad un aumento delle nascite e non all’estinzione dell’umanità, come invece siamo portati a pensare. O quantomeno, almeno a livello demografico è un momento positivo, anche se certamente meno a livello ambientale.

Le scimmie possono provare emozioni umane/ Studio “Sentono delusione e rimpianto”