Il californiano/ Su Rete 4 il film con Charles Bronson

Il californiano, film di Rete 4 diretto da Boris Sagal

Il californiano lo vedremo su Rete 4 oggi, domenica 10 luglio, a partire dalle 17.05. Si tratta di un western del 1969 distribuito da Medusa e prodotto da Boris Ingster.

La regia è di Boris Sagal, in diciassette anni di carriera ha diretto tredici film. Nel cast abbiamo Morris Ankrum, in trentaquattro anni di carriera ha interpretato ventitré film i più recenti sono: Giant from the unknown,

Ballare per un sogno/ Su Italia 1 il film con Mary Elizabeth Winstead

Lo sceriffo è solo e Kronos il conquistatore dell’universo. Charles Bronson in quarantasei anni di carriera ha interpretato settantadue film, il suo successo lo ha ottenuto con i sequel Il giustiziere della notte. Nel 1972 ottiene un Golden Globe, Premio World Film Favorite.

Il californiano, la trama del film

Linc Murdok, soprannominato il “californiano”, è alla guida di una carovana, destinata a raggiungere il posto dove da poco è stato rinvenuto l’oro.

LEGAMI MORTALI, RAI 2/ Curiosità e trama, nel cast Andrea Roth

Il viaggio è molto lungo e complesso così decide di fare una sosta a Devil’s Gap, dove per sua grande sorpresa rivede Maria, la donna che ha amato qualche anno prima, ma che credeva di aver ucciso per errore durante un’imboscata organizzata dal suo rivale Rance. Nonostante il tempo e le controversie, tra Linc e Maria l’amore non si è assopito e decidono di fuggire insieme.

Quando Race, diventato nel frattempo marito di Maria lo viene a sapere fa catturare il “Californiano”. Maria con l’aiuto di un amico del suo amante riesce a liberarlo e a metterlo in fuga. I due uomini decidono di mettere fine alle loro rivalità e si sfidano a un duello.

Sedotta e abbandonata/ Su Rai 3 il film con Stefania Sandrelli

Molti uomini di Race vengono uccisi da Linc. Jaime e un anziano cercatore d’oro che si mette dalla loro parte. Purtroppo l’anziano viene colpito gravemente, ma prima di morire confida a Jaime il luogo dove ha scoperto una miniera d’oro. Il ragazzino con Maria e Linc si mettono alla guida della carovana, destinazione California.











© RIPRODUZIONE RISERVATA