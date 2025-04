Caterina Balivo cambio look per la conduttrice de La Volta Buona: nuovo colore. La reazione dei fans.

Conduttrice consolidata, Caterina Balivo è alla guida de La Volta Buona da due stagioni. Talk in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio di Rai Uno che riscuote un certo successo. La rete di stato le ha sempre dato spazio affidandole programmi quotidiani e questo l’ha resa un personaggio famigliare per il pubblico. Per un periodo ha scelto di allontanarsi dalla Rai per testare le sue capacità professionali in altri programmi: ha lavorato a La7 e si è cimentata nel ruolo di giurata in una dell’edizioni vincenti de Il Cantante Mascherato, ma poi ha accettato la proposta di condurre La Volta Buona.

Nel suo salotto Caterina Balivo ospita volti della tv e del cinema, ma anche della cultura e dello spettacolo. Perfetta padrona di casa, riesce sempre a fare dell’interviste professionali e interessanti e il pubblico apprezza il suo modo di fare spontaneo e sincero. Molto attiva anche sui social Caterina Balivo si è conquistata anche il titolo d’influencer, i suoi look sono spesso fonte d’ispirazioni per le giovani donne.

Del resto prima di approdare in tv ha partecipato a Miss Italia e ha lavorato come modella. La conduttrice sceglie sempre outfit eleganti e di tendenza e non manca di sorprendere i suoi fans. Recentemente ha manifestato il desiderio di cambiare look, da tempo desiderava una nuova nuance di capelli e non ha esitato ad osare un colore decisamente insolito e originale per la sua immagine. Ecco com’è apparsa sui social.

Caterina Balivo incantevole con il nuovo colore di capelli

“Da tempo volevo provare un colore nuovo ed eccomi! Mi piaccio e a voi piace questo rosso cherry”, questa la didascalia che accompagna lo scatto che ritrae Caterina Balivo con il suo nuovo colore di capelli. Una nuance rosso cherry, diversa e alternativa rispetto al castano scuro a cui ha abituato il suo pubblico. Un colore contemporaneo e di tendenza che le illumina il viso e le sta decisamente bene.

La conduttrice ha ricevuto diversi commenti positivi, tanti i fans che si sono complimentati con lei: “Ti sta benissimo! Ma tu stai bene con tutto.” Ha commentato un utente. E ancora: “Sempre bellissima e stilosa”. Ovviamente c’è anche chi non ha approvato il cambiamento: “Io ti preferisco castana. La natura non sbaglia mai… Se avevi voglia di cambiare, hai fatto bene a farlo. La libertà è il colore da indossare ogni giorno.”

Dietro al cambiamento di Caterina Balivo non c’è nessun motivo preciso, nessun progetto in vista, ma solo il desiderio di dare alla sua immagine una ventata di freschezza, lei che in più occasioni ha detto no al ritocco estetico. Certo si tratta di un post sponsorizzato, ma a quanto pare la gradazione cherry piace molto alla conduttrice.

Caterina Balivo vs il ritocco estetico: “Non sono rifatta!”

In diverse occasioni Caterina Balivo si palesemente dichiarata contro il ritocco estetico a cui non avrebbe mai fatto ricorso. La conduttrice in passato ha anche polemizzato con Striscia la Notizia che nel 2019 l’ha resa protagonista della rubrica Fatti e Rifatti.

Ospite de La Vita in diretta, la Balivo ha sottolineato di non essere mai ricorsa al bisturi: “Sapete quante volte mi trovo messaggi con scritto ‘Ah ti sei rifatta, aveva ragione Striscia’. No, sono bella così. Ormai siamo talmente ossessionati che si pensa che una donna di spettacolo sia per forza rifatta”. Il tg satirico di Ricci aveva messo in evidenza alcuni cambiamenti fisici che la conduttrice aveva subito negli anni: dal naso al seno fino alle labbra.