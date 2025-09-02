Michelle Hunziker, la splendida showgirl svizzera cambia di nuovo look. Il super taglio che dona a tutte le donne.

Michelle Hunziker cambia di nuovo pelle. L’amatissima showgirl, decisamente tra le più apprezzate dagli italiani non solo per la sua ragguardevole bellezza e per il suo luminoso sorriso ma anche per la sua innata simpatia, ha deciso di darci nuovamente un bel taglio.

E quando una donna, si sa, famosa o meno, decide di farlo è perché ci sono ” in ballo” per lei grandi cambiamenti, se non veri e propri terremoti, all’interno della sua vita. Lei è sempre molto attiva sul fronte lavorativo, sia in Italia che in Germania. E lo è non soltanto come conduttrice ma anche come abile imprenditrice nel settore del Beauty.

Attivissima sui Social sia con la creazione di video che la condivisione di scatti, ama tenere costantemente aggiornati e informati i suoi fan sulle sue scelte lavorative oltre che mandare loro qualche saluto. Ed è proprio grazie ad alcune Stories caricate sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, da lei sapientemente gestito, che siamo venuti a conoscenza della sua nuova pettinatura. Una pettinatura, che di fatto, sta bene a tutte, o quasi. Da copiare subito.

Michelle Hunziker e il suo nuovo look

Capelli sempre di media lunghezza e biondi. No, il colore Michelle non lo cambia, almeno per ora. Niente liscio ma sì e ancora sì a morbide onde, leggermente spettinata che le donano un’aria spensierata e frizzante. Il colpo da maestro è però il ciuffo, in pieno stile Anni Novanta, che le ” cade” assai birichino sul viso, con riga in parte.

Ovvio che la scelta di posizionare quest’ultima a destra o a sinistra può essere a discrezione della persona che decide di optare per questa acconciatura e che, anzi, come consigliano gli esperti, sarebbe da cambiare di tanto in tanto. Tuttavia per mantenere la posa è consigliabile, come fa la stessa artista, sfruttare la moda, da lei stessa definita con simpatia in un’altra Storia, ” del salsicciotto” che lei ha preso in prestito dalle sue figlie minori.

Un poco di lacca, dopo la posa, puntando però su una leggera e in poca quantità al fine di non stressare, sporcare e seccare i capelli, e il gioco è fatto. Tuttavia, prima di pensare alla pettinatura, un bel e accurato lavaggio, con qualche coccola ad hoc, è sempre vivamente consigliato anche dalla stessa Hunziker che ha ammesso, nel corso di alcune interviste, di prendersi molta cura della sue chiome, lavandole anche tutti i giorni, senza però stressarle con prodotti aggressivi ma, al contrario, delicati e mirati a lavaggi frequenti nonché adatti alla tipologia dei suoi capelli.