Il campionato diventa “Serie A Enilive”: cambia title sponsor/ Addio a Tim dopo 26 anni

La Serie A cambia title sponsor: si chiamerà “Enilive” e non più “Serie A Tim”. L’assemblea di Lega, riunita oggi, ha accettato l’offerta presentata da Eni che sostituirà Tim: la compagnia telefonica era al fianco della Lega dal 1998-1999. L’accordo sarà triennale ma con opzione fino al 2029. Ai club andrà una media di 22 milioni l’anno. La società energetica, guidata Claudio Descalzi, entra così ufficialmente nel campionato italiano, probabilmente spinta dall’interesse di promuovere la sua offerta riguardo l’energia sostenibile, come analizza Il Sole 24 Ore. Riguardo la Coppa Italia, l’assemblea dei club avrebbe accettato l’offerta di Trenitalia per Frecciarossa: rimarrà dunque title sponsor per altri tre anni. Restano al momento liberi i diritti per l’estero.

“Enilive, la società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, sarà Title sponsor della Serie A dal campionato 2024/25, per tre stagioni” sottolinea il comunicato di Eni. “Nell’ambito dell’accordo, Enilive darà il suo contributo al mondo del calcio attraverso l’introduzione di soluzioni per una mobilità sempre più sostenibile. Enilive esprime grande entusiasmo per l’avvio della partnership con la Lega Serie A, che consentirà alla società di essere sempre più vicina a tutti gli italiani, e di far conoscere il nuovo brand e la trasformazione che esso rappresenta ai milioni di clienti che ogni giorno già frequentano e vivono la nostra capillare rete di stazioni di servizio” spiega ancora.

Serie A Enilive: “Società dedicata alla mobilità sostenibile”

Enilive, nuovo title sponsor della Serie A, nel comunicato spiega ancora che il nuovo title sponsor “è la società di Eni dedicata alla mobilità sostenibile e alla sua rete di oltre 5000 stazioni di servizio in Europa, di cui circa 4000 in Italia, che ogni giorno accoglie oltre un milione e mezzo di persone in movimento, per fare rifornimento ma anche per una variegata offerta di servizi, come gli Eni Café, la più grande catena di bar in Italia, e ALT Stazione del Gusto, il nuovo format di ristorazione in collaborazione con Accademia Niko Romito, oppure per pagare i bollettini postali o fare una spesa veloce nei punti vendita Emporium”.











