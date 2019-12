Il campionato fa 90/ Diretta e ospiti: Bizzarri, Ceran e Kessisoglu festeggiano la serie A

Domenica 29 dicembre, in prima serata, Raidue trasmette Il campionato fa 90, uno speciale dedicato al campionato di calcio che festeggia il 90esimo anniversario. Un appuntamento speciale per gli appassionati di calcio che, insieme ai conduttori Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, con la partecipazione di Ubaldo Pantani nei panni di un grandissimo campione del passato, si immergeranno nella magica atmosfera di un quiz con il quale potranno dimostrare di sapere proprio tutto sullo sport più amato dagli italiani. Quella che Raidue ha deciso di dedicare al calcio è una serata evento nel corso della quale tra ricordi, aneddoti e retroscena, presidenti, allenatori, ex giocatori, giornalisti esperti e tifosi eccellenti, rivivranno le gesta e le storie di novant’anni di sport.

Gli ospiti de Il campionato fa 90

Per celebrare nel migliore dei modi i novant’anni del campionato di calcio, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, nel corso della serata evento, accoglieranno tanti amici che contribuiranno a rendere speciale la trasmissione. Tra gli ospiti Marco Civoli, Neri Marcorè, Melissa Satta, Bruno Pizzul, Lorenzo Minotti. I calciatori “concorrenti” che si sfideranno saranno: Giuseppe Boninsegna, Oscar Damiani, Eraldo Pecci per gli anni 60/70; Evaristo Beccalossi, Giuseppe “Nanu” Galderisi e Bruno Giordano per gli anni 80/90, Federico Balzaretti, Luca Toni e Nicola Ventola per gli anni 2000/10. Tutti gli ospiti racconteranno particolari aneddoti sulla propria vita legata in modo indissolubile al calcio.

Il campionato di calcio in un gioco a quiz

La serata sarà caratterizzata da un gioco a quiz a cui parteciperanno nove ex calciatori, protagonisti della serie A dagli anni sessanta ad oggi. Attraverso domande ironiche e quelle a cui potranno rispondere solo i veri amanti del calcio, saranno ripercorsi i 90 anni di storia del campionato di calcio di Serie A. Saranno così ricordate partite memorabili, goal straordinari, immagini indimenticabili per i tifosi, comprese quelle che hanno scatenato diverse polemiche. Attraverso il quiz sarà possibile rivivere emozioni del passato e del presente, celebrare giocatori che sono diventati degli idoli non solo dal punto di vista calcistico, ma anche umano.



