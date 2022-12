Il campione/ Su Rai 1 il film con Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano

Il campione, film di Rai 1 diretto da Leonardo D’Agostini

Il campione è un film italiano del 2019 di genere drammatico, sportivo e di commedia, che verrà trasmesso su Rai 1 a partire dalle 21.25 oggi 12 dicembre. La pellicola cinematografica è stata diretta da Leonardo D’Agostini e prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per la compagnia di distribuzione 01 Distribution.

La fotografia e i costumi del film Il Campione sono stati curati rispettivamente da Michele Paradisi e da Valentina Taviani, mentre la scenografia da Alessandro Vannucci. La sceneggiatura è stata affidata a Giulia Louise Steigerwalt, Leonardo D’Agostini e Antonella Lattanzi, e gli effetti speciali sono stati scelti da Gaia Bussolati. Il cast è composto da attori principali, come Andrea Carpenzano, Stefano Accorsi, Ludovica Martino, Mario Sgueglia, Camilla Semino Favro, Yuliia Sobol, Massimo Popolizio, Anita Caprioli, Sergio Romano e Gabriel Montesi.

Il campione, la trama del film

Leggiamo la trama de Il campione. Christian Ferro è un giovane calciatore di successo di Roma, che conduce una vita lussuosa con una mega villa e macchine costose in garage. Ha una fidanzata influencer e un contratto da milioni di euro con la As Roma. Però il suo carattere irascibile è un rischio enorme per la sua carriera, poiché viene spinto da alcuni amici a compiere bravate e lo accusano di aver cambiato la propria condotta a causa del lusso.

Il campione ha un passato di miseria, poiché viveva al Trullo, un quartiere romano di periferia, con un padre non tanto presente e una madre scomparsa prematuramente. Sembra che coach, psicologi o personal trainer non funzionino per lui, poiché Christian sente ancora quel dolore della vita passata, isolandosi dalla vita sociale. Il presidente della Roma vuole fare affrontare al giovane l’esame di maturità per fargli acquisire maggiore disciplina e una migliore reputazione.

Per la preparazione viene assunto Valerio Fioretti, un professore di liceo che svolge lezioni private dopo aver concluso la sua carriera a scuola. Valerio non conosce il giovane e la sua carriera di successo, e ciò è molto inverosimile a Roma. Dunque decide di accettare il nuovo incarico anche per la paga sostanziosa, tre volte superiore rispetto al suo precedente stipendio.

Tutto questo contribuisce a far ritrovare a Christian una nuova serenità, riflettendosi sulle sue performance in campo. Il giovane ha anche conosciuto una nuova ragazza, studentessa di medicina umile e diversa dalle altre ragazze abituate a cadere ai suoi piedi.

