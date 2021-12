Il campione/ Su Rete 4 il capolavoro di Franco Zeffirelli

Il campione sarà trasmesso da Rete 4 oggi, 23 dicembre 2021, dalle 16.10. Il film drammatico è stato distribuito da Cinema International Corporation, Metro-Goldwyn-Mayer e prodotto da Hialeah Park Studios, Metro-Goldwyn-Mayer. La regia è di Franco Zeffirelli, in 68 anni di carriera ha diretto 23 grandi film di successo e vinti 5 premi importanti e ricevuto 2 candidature tra cui una nomination Oscar nel 1969 come migliore regista per Romeo e Giulietta.

Ha ottenuto anche 3 Premi David di Donatello, tra cui un Premio David speciale e 2 premi come miglior regista per Fratello Sole, sorella Luna e Romeo e Giulietta. Il cast è impreziosito da Jon Voight, attore e sceneggiatore americano vincitore nel 1979 del Premio Oscar per Tornando a casa. In 51 anni di carriera ha interpretato 52 film e 2 serie televisive. L’attrice femminile è Faye Dunaway, in 52 anni di carriera ha interpretato 49 film, nel 1977 ha vinto l’Oscar come migliore attrice protagonista per Quinto potere.

Il campione, la trama del film: un pugile e il suo ritiro

Il campione vede protagonista Billy Flynn un pugile famoso che nella sua carriera ha collezionato molte vittorie, ottenuto prestigio e un titolo mondiale. Dopo tanto clamore e sempre sotto ai riflettori deve dire addio ai suoi momenti di gloria e appendere i guantoni a un chiodo a causa di un trauma al cervello avuto durante un incontro di pugilato.

Una volta abbandonato il ring, decide di dedicarsi completamente al figlio T.J., per il ragazzino il suo papà è un eroe, tanto da soprannominarlo”The Champ”. Billy con il suo nuovo lavoro di custode nelle scuderie, non riesce a far quadrare i conti a fine mese e comincia a giocare d’azzardo, invece di migliorare la situazione, la peggiora ulteriormente perdendo grandi somme di denaro senza riuscire a estinguere i suoi debiti di gioco.

Il suo creditore chiede a Billy di dargli qualcosa che appartiene a T.J., una cavallina che l’ex pugile ha regalato al figlio in cambio della sua libertà. Arrabbiato con se stesso Billy aggrava la situazione e finisce in prigione. A occuparsi del bambino ci pensa Annie che è anche la madre di T.J., ma quando Billy sconta la sua pena, il bambino vuole tornare da lui. É in questo momento che l’uomo decide di fare qualcosa per il figlio: tornare a combattere sul ring. Il film ha un finale agro-dolce, Billy riesce a mettere a ko il suo avversario e a vincere il match, ma i colpi subiti aggravano la sua condizione fisica e muore tra le braccia di T.J: Annie non può fare altro che consolare il bambino per la perdita del padre.

