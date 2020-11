Il campione/ Su Rete 4 il film con Jon Voight e Faye Dunaway (oggi, 20 novembre)

Il campione va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 20 novembre, a partire dalle ore 16:05. Si tratta di una meravigliosa pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America dalla Metro Goldwyn Mayer con soggetto tratto da quello del film The Champ uscito nel 1931 e di cui è un remake. La regia della pellicola è stata affidata a Franco Zeffirelli con la sceneggiatura rivista da Walter Newman. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Dave Grusin, il montaggio è stato realizzato da Michael J. Sheridan mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Fred J. Koenekamp. Nel cast figurano tra gli altri Jon Voight, Faye Dunaway, Ricky Schroder, Jack Warden, Arthur Hill e Strother Martin.

Il campione, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il campione. Un ex pugile di nome Billy che nel corso della propria carriera agonistica è riuscito a conseguire il titolo di campione del mondo della sua categoria, si vede costretto ad abbandonare il ring in virtù dei tanti colpi ricevuti. Infatti a seguito di una visita medica specialistica viene evidenziato come il cervello dell’uomo abbia riportato danni ingenti per cui un ulteriore colpo potrebbe rivelarsi fatale. Costretto al ritiro Billy deve fare i conti con una situazione sentimentale a dir poco compromessa con la moglie Annie che, stanca di dover fare una vita di tanti sacrifici e soprattutto estremamente povera di spunti, ha deciso di lasciarlo. La donna ha voluto intraprendere una fortunata carriera nel mondo della moda abbandonando con il suo ex marito anche il figlio. Billy dopo aver messo da parte i suoi sogni di gloria sul ring ha cambiato completamente stile di vita e lavora all’interno di una scuderia di cavalli e sbarcando a fatica il lunario.

Nonostante questo viene visto dal proprio figlio come un vero e proprio eroe tant’è che lo chiama sempre campione e non papà. Billy con grande spirito di sacrificio non fa mancare nulla al foglio e soprattutto gli regala una cavallina che ben presto dovrà affrontare una gara che potrebbe rivelarsi importantissima per il futuro. Un giorno mentre Billy insieme al figlio si trova all’ippodromo, intravedono in lontananza l’ex moglie.

Quest’ultima dopo aver visto il figlio si rende conto dell’enorme errore fatto e vorrebbe rimediare ma il padre che nel frattempo aveva raccontato al figlio della morte della madre per non farlo soffrire è contrario. Purtroppo la situazione diventa insostenibile nel momento in cui Billy ricade nel suo vizio di fare scommesse e perde un’ingente quantità di denaro nei confronti di un creditore sadico il quale richiede come pagamento la cavallina del figlio. Ben sapendo come quest’ultimo sia affezionato alla cavalla aggredisce il creditore ma l’unico risultato che ottiene è quello di finire in carcere. A questo punto Billy si vede costretto a chiedere alla moglie di prendersi cura del bambino. La donna informa il piccolo di essere sua madre ma il bambino non le crede e non appena il padre tornerà in libertà andrà da lui. Volendo dare una vita più dignitosa al figlio, Billy decide di tornare sul ring e di sfidare un giovane campione ma questa sua scelta si dimostrerà fatale seppur permetterà al figlio di riabbracciare la madre e di accettarne il suo abbandono.

