Il cantante mascherato 2021/ Concorrenti, diretta ed eliminato: Al Bano super investigatore

ANTICIPAZIONI IL CANTANTE MASCHERATO 2021 PUNTATA 12 FEBBRAIO

Venerdì 12 febbraio, in prima serata su Raiuno, Milly Carlucci conduce la terza puntata de Il cantante mascherato che, dopo aver vinto la sfida degli ascolti la settimana scorsa incollando davanti ai teleschermi 3.605.000 telespettatori, share 16,18% torna a sfidare il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Dopo le eliminazioni di Baby Alieno e de La Pecorella sotto cui si nascondevano rispettivamente Gigi e Ross e Alessandra Mussolini, questa sera, saranno in gara il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto e l’Orsetto. Con le loro maestose maschere fatte di lustrini, paillettes, preziosi tessuti e ornamenti scenici, i concorrenti de I cantanti mascherati si esibiranno davanto ad una giuria e al pubblico a cui è affidato il compito di scoprire l’identità dei vip che si nascondono sotto le maestose maschere.

IL CANTANTE MASCHERATO 2021: IL RITORNO DI AL BANO

Le maschere de Il cantante mascherato 2021 ancora in gara si esibiranno davanti alla giuria composta da Costantino Della Gherardesca, Caterina Balivo, Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. I giudici, oltre a giudicare le esibizioni, proveranno anche ad indovinare l’identità delle maschere. Questa sera, ai cinque giudici ufficiali del programma di Raiuno si aggiungerà Al Bano, grande protagonista della prima edizione dello show. Il leone di Cellino San Marco, lo scorso anno, ha partecipato al programma con la maschera del Leone. Questa sera torna sul palco ma con un ruolo speciale ovvero quello di “super investigatore”. Ad Al Bano, dunque, è affidato il compito di scoprire indizi per smascherare i vip che si nascondono sotto le maschere.

CHI SARA’ ELIMINATO NELLA TERZA PUNTATA?

Dopo Baby Alieno e la Pecorella, quale maschera sarà eliminata al termine della terza puntata de Il cantante mascherato? Fare previsioni non è affatto semplice. Cantare sotto le maschere rende le esibizioni dei concorrenti molto difficili e i giudici ogni settimana non nascondono di essere in difficoltà. Tuttavia, il pubblico si sta appassionando sempre di più al programma condotto da Milly Carlucci soprattutto per la difficoltà di scoprire l’identità delle maschere. Quali altri indizi saranno forniti questa sera per aiutare i telespettatori ad indovinare i nomi dei concorrenti?



