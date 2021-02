Il Cantante Mascherato 2021/ Eliminato, concorrenti e diretta: torna in gara Baby Alieno

IL CANTANTE MASCHERATO, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 5 FEBBRAIO

Venerdì 5 febbraio, in prima serata su Raiuno, Milly Carlucci conduce la seconda puntata de Il cantante mascherato 2021. Dopo la puntata di debutto che ha incollato davanti ai teleschermi 3.615.000 spettatori pari al 16.2% di share regalando tanti colpi di scena, anche questa sera, ci saranno numerose sorprese, in primi il ritorno in gara di Baby Alieno. Durante la prima puntata, sotto la maschera di Baby Alieno si nascondevano Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu. I quattro Ricchi e Poveri si sono poi ritirati non riuscendo a respirare sotto la maschera di Baby Alieno che, questa sera, tornerà in gara ma con una “nuova anima al suo interno”. Chi si nasconderà stavolta sotto la maschera fucsia di Baby Alieno che ha conquistato le simpatie di tutti?

IL CANTANTE MASCHERATO: LE MASCHERE IN GARA

Le protagoniste de Il cantante mascherato 2021 sono le maschere. In questa edizione, in onda all’Auditorium Rai del Foro Italico, sono in gara nove spettacolari maschere: il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, il Baby alieno e l’Orsetto. A giudicare le loro esibizioni saranno i giudici Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e le due new entry, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. Ogni esibizione sarà accompagnata dalle coreografie realizzate da Raimondo Todaro. La giuria, inoltre, oltre a giudicare le varie esibizioni, proverà ad indovinare chi si nasconde sotto la maschera.

IL CANTANTE MASCHERATO: LA GARA

Protagonista della nuova edizione de Il cantante mascherato è il pool investigativo composto da 30 detective, presenti in platea e che, ogni settimana, proveranno ad indovinare l’identità dei vip che si nascondono sotto le maschere. Il pool è guidato dal Commissario Capo, Simone Di Pasquale e dall’Ispettore di Polizia, Sara Di Vaira. Anche il pubblico, oltre a votare le esibizioni, proverà ad indovinare chi si nasconde sotto le maschere sfruttando gli indizi svelati dalla conduttrice. Al termine di ogni puntata, la mascherà che avrà ottenuto il punteggio più basso, sarà eliminato e mostrerà la propria identità togliendosi la maschera.



