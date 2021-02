Il cantante mascherato 2021, finale/ Diretta e vincitore: duetti con Tatangelo…

Venerdì 26 febbraio, in prima serata su Raiuno, Milly Carlucci conduce l’attesissima finale de Il cantante mascherato 2021, il programma che, dopo il debutto nella scorsa stagione, è tornato in tv con tante nuove maschere dall’identità misteriosa. Puntata dopo puntata, il pubblico e i giudici hanno scoperto le identità del Baby Alieno sotto cui si sono nascosti prima i Ricchi e Poveri e poi Gigi e Ross, della pecorella sotto cui c’era Alessandra Mussolini, dellla giraffa che nascondeva Katia Ricciarelli e della Tigre Azzurra, maschera scelta da Mauro Coruzzi ovvero Platinette. In semifinale, invece, è stata scoperta l’identità del Gatto sotto cui c’era Sergio Assisi che è stato eliminato ad un passo dall’ultima puntata. La finalissima di questa sera, invece, si aprirà con l’atteso spareggio tra la farfalla e l’orsetto. Chi riuscirà a conquistare l’ultimo posto libero per la finale?

Il cantante mascherato 2021: i duetti

Le maschere protagoniste dell’ultima puntata de Il cantante mascherato 2021 si esibiranno in duetto con quattro cantanti famosi, ospiti d’eccezione della serata. Il lupo duetterà con Anna Tatangelo mentre la farfalla con l’ex componente dei Pooh, Red Canzian. Cristina D’Avena, invece, duetterà con Orsetto mentre Rita Pavone con il Pappagallo. La presenza di Red Canzian e Anna Tatangelo sul palco potrebbe escludere che siano loro due delle quattro voci che si nascondono sotto le maschere. Nelle precedenti puntate, infatti, il nome di Anna Tatangelo era stato accostato a quello della farfalla mentre quello di Red Canzian al pappagallo. Chi si nasconderà, dunque, tra le maschere?

Il cantante mascherato 2021: i giudici e la squadra d’investigazione

Le indagini della giuria e del gruppo dei 30 detectives guidato dal Commissario Capo, Simone Di Pasquale e l’Ispettore di Polizia, Sara Di Vaira sta per terminare. Questa sera, i giudici Costantino Della Gherardesca, Caterina Balivo, Flavio Insinna, Patty Pravo e Francesco Facchinetti, insieme ai telespettatori, proveranno ad indovinare, per l’ultima volta, chi si nasconde sotto le maschere attraverso i vari indizi che sono stati forniti nel corso delle varie puntate. Al termine di una finale ricca di canzoni ed emozioni, oltre a svelare l’identità delle maschere, Milly Carlucci annuncerà anche il vincitore. Dopo Al Bano, vincitore della prima edizione, chi sarà il trionfatore?



