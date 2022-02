Il cantante mascherato 2022, 1a puntata/ Diretta e maschere: duetti con 12 vip

Il cantante mascherato 2022: anticipazioni e diretta prima puntata 11 febbraio

Venerdì 11 febbraio, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con Il cantante mascherato 2022, giunto alla terza edizione. Il talent game show condotto da Milly Carlucci che trasforma i telespettatori in investigatori privati darà compagnia al pubblico per sei settimane. Si parte questa sera con nuove maschere, tante novità e una giuria riconfermata in parte e che accoglie una grande protagonista di Ballando con le stelle.

Location Fosca Innocenti: dov'è stat girata?/ Arezzo e dintorni: da Piazza Grande a Montecchio

Milly Carlucci condurrà le sei puntate dall’Auditorium Rai del Foro Italico e avrà al suo fianco quattro investigatori d’eccezione: Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e la new entry Arisa. I quattro giudici proveranno ad indovinare l’identità dei concorrenti nascosti sotto le maschere che sveleranno il mistero solo dopo essere stati eliminati. Anche il pubblico, oltre a votare tramite i social, proverà ad indovinare il vip misterioso basandosi sui vari indizi che saranno svelati puntata dopo puntata.

Caterina Balivo/ Dal rapporto con Guido Maria Brera alle critiche: "Io cattiva? No…"

Le otto maschere de Il Cantante mascherato 2022: chi sono?

I protagonisti de Il cantante mascherato 2022 sono le maschere sotto le quali si nascondono otto vip appartenenti al mondo della musica, dello spettacolo, ma anche dello sport. Maschere maestose e realizzate con cura che non svelano assolutamente nulla del vip di cui è mascherata anche la voce.

La sfida sarà tra la Volpe, la Lumaca, la Gallina Bluebell, il Cavalluccio Marino, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna, L’Aquila, e il Drago. Special guest della terza edizione de Il Cantante Mascherato è la presenza del vincitore di Ballando con le Stelle Vito Coppola che accompagnerà le esibizioni dei concorrenti mascherati.

Domenico Centamore, chi è e vita privata/ "Mia moglie ha sempre creduto in me e..."

I vip che affiancano le maschere nella prima puntata de Il cantante mascherato 2022

Nella prima puntata de Il cantante mascherato 2022, i concorrenti dovranno cimentarsi in particolari duetti. Ad affiancarli ci saranno dodici vip appartenenti al mondo della musica. Questa sera, sul palco del Cantante mascherato, vedremo: i Cugini di Campagna, Marco Masini, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Morgan, Memo Remigi, Mietta, Arisa, Edoardo Vianello e Cristiano Malgioglio. Oltre a cantare, le maschere, quest’anno, potranno parlare in diretta con la giuria contribuendo, così, a dare un indizio vocale maggiore sia ai giudici, ma anche al pubblico impegnato ad indovinare la loro vera identità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA