Il cantante mascherato 2022, 2a puntata/ Diretta, eliminati e duetti: Aquila vs Pesce rosso

Il Cantante Mascherato 2022, seconda puntata 18 febbraio

Questa sera, venerdì 18 febbraio, alle 21.20 su Rai 1 va in onda la seconda puntata del “Il Cantante Mascherato 2022“, il talent game show, condotto da Milly Carlucci. Dopo l’eliminazione di Gallina Blubell, che nascondeva la cantautrice Fiordaliso, sono rimaste 11 maschera in gara: Volpe, Lumaca, Pinguino, Camaleonte, Cavalluccio marino, Medusa, Pesce rosso, Soleluna, Cane, Drago e Aquila. La puntata si aprirà con una sfida tra Aquila e Pesce Rosso, scelti dalla giuria per essere smascherati. Il personaggio che perderà lo spareggio dovrà togliersi la maschera: chi dovrà svelare la propria identità e chi invece continuerà la gara? Dopo la prima sfida la gara continuerà con dieci duetti tra i concorrenti e famosi cantanti italiani.

I duetti della seconda puntata de Il cantante mascherato 2022

Scopriamo gli abbinamenti dei duetti della seconda puntata de “Il cantante mascherato 2022”. Volpe con “Tanta voglia di lei” sfiderà Camaleonte con “Piccola Katy” accompagnati da Dodi Battaglia; Pastore Maremmano si esibirà sulle note di “Io che non vivo” mentre “Drago” canterà “Altrove”, al loro fianco Morgan (già ospite nella prima puntata per il duetto con Aquila). Pinguino con “Sotto questo sole” affronterà Lumaca con “La prima cosa bella”, accompagnati da Paolo Belli; Soleluna canterà “Testarda io” mentre Medusa “Zingara”, con loro Iva Zanicchi. Cavalluccio Marino proporrà “Saint Tropez Twist” contro il vincitore della sfida tra Pesce Rosso e Aquila che canterà “Un grande amore e niente di più” insieme a Peppino Di Capri. Al termine dei duetti un altro concorrente dovrà togliersi la maschera.

Il cantante mascherato 2022: giuria e pool investigativo

Chi si nasconde sotto le maschere de Il cantante Mascherato? La giurai di investigatori, formata da Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Arisa, cercherà di cogliere gli indizi per svelare l’identità dei concorrenti. Ad aiutare nelle indagini ci penserà anche il pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira. Il pubblico da casa potrà commentare la serata sui social con l’hashtag #IlCantanteMascherato. Nella puntata di questa sera de “Il cantante mascherato 2022” torna come special guest il vincitore di “Ballando con le Stelle” Vito Coppola che accompagnerà con le sue performance alcuni numeri dei protagonisti in gara. Le coreografie delle maschere sono affidate a Simone Di Pasquale con la collaborazione di Matteo Addino.

