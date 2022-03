IL CANTANTE MASCHERATO 2022, 3a PUNTATA/ Diretta, eliminati: sfida Drago-Pinguino

Il Cantante Mascherato 2022, terza puntata 4 marzo

Questa sera, venerdì 4 marzo, torna su Rai 1 “Il Cantante Mascherato”, il talent game show condotto da Milly Carlucci. Dopo la pausa della corsa settimana, va in onda il terzo appuntamento con nuove sfide e strepitosi duetti. Gli ospiti della serata, che duetteranno con i concorrenti mascherati sono Mietta (seconda classificata della scorsa edizione), Arisa (new entry della giuria), Fiordaliso e Cristina D’Avena, le prime eliminate che si nascondevano rispettivamente sotto la maschera di Gallina e Cavalluccio marino. Al fianco di Milly Carlucci, ci saranno i quattro investigatori: Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti, guarito dal Covid, e Arisa. Anche in questa serata, il vincitore di Ballando con le Stelle Vito Coppola accompagna con le sue performance alcuni numeri dei protagonisti in gara.

Maschere e duetti della terza puntata de Il Cantante Mascherato 2022

Ma scopriamo le maschere rimaste ancora in gara che si esibiranno nella terza puntata de “Il cantante mascherato 2022”. Dopo l’eliminazione di Fiordaliso (Gallina), Alba Parietti (Aquila) e Cristina D’Avena (Cavalluccio marino), sono rimaste 9 maschere: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna, e il Drago. La terza puntata si aprirà con lo spareggio tra Drago e Pinguino, uno di loro dovrà togliersi la maschera: le ipotesi dei giudici verranno confermate o smentite? Dopo la prima eliminazione si proseguirà con otto duetti. Ecco gli abbinamenti: Volpe canterà “Controvento” contro Pastore Maremmano che si esibirà “Meraviglioso amore mio” con Arisa. Camaleonte canterà “Dove si balla” mentre Soleluna “Splendido splendente” con Mietta. Pesce Rosso si esibirà con “Non voglio mica la Luna” contro Medusa con “Amandoti” in coppia con Fiordaliso. Infine Cristina D’Avena duetterà con Lumaca su “Ciao Ciao” contro il vincitore della prima sfida, Drago (“Serenere”) o Pinguino (“Il cucuzzolo della montagna”).

Il Cantante Mascherato 2022: continua l’affair Soleluna

A “Il cantante mascherato 2022” prosegue l’affair Soleluna: ospite del programma di Milly Carlucci sarà Massimo Lopez, tirato in ballo per confondere le acque sulla maschera. Secondo Flavio Insinna c’è Lopez dietro Soleluna, mentre Caterina Balivo ritiene che possa aver risposto alla sua telefonata in diretta. In studio arriverà anche Cristiano Malgioglio per un confronto con l’attore, proprio come accadde due anni fa al Leone Al Bano con Adriano Pappalardo e Max Giusti. Fondamentali per le indagini, il pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira nelle vesti di “Capo investigatore” che contribuisce attivamente al lavoro di detective. Il pubblico a casa può votare tramite social, sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter.

