Il cantante mascherato 2022 4a puntata/ Diretta e eliminati: sfida Drago e Pastore Ma

Il Cantante Mascherato 2022, quarta puntata 11 marzo

Questa sera, venerdì 11 marzo, torna su Rai 1 “Il Cantante Mascherato 2022”, il talent game show condotto da Milly Carlucci. Va in onda il quarto appuntamento con nuove sfide e strepitosi duetti che sanciranno i nomi dei semifinalisti. Quattro maschere sono state svelate: Fiordaliso nei panni di Gallina, Alba Parietti in quelli di Aquila, Cristina D’Avena sotto la maschera di Cavalluccio Marino ed Edoardo Vianello, che si è ritirato, dentro Pinguino. La maschera, però, resta in gara e al suo interno ci sarà un nuovo volto misterioso. Nella puntata, che si aprirà con lo spareggio tra Drago e Pastore Maremmano, una grande novità: la maschera d’oro. A Caterina Balivo, che nelle scorse puntate ha indovinato due concorrenti, verrà data l’occasione di svelare l’identità di una delle maschere che perde la sfida: se la indovina, questa verrà immediatamente smascherata, altrimenti sarà automaticamente qualificata per la semifinale!

Mila Suarez e Vera Miales nel cast de La Pupa e il secchione 2022/ D'Urso: "Soleil…"

Maschere e duetti della quarta puntata de Il Cantante Mascherato 2022

Ma scopriamo le maschere rimaste ancora in gara che si esibiranno nella quarta puntata de “Il cantante mascherato 2022”. Dopo l’eliminazione di Fiordaliso (Gallina), Alba Parietti (Aquila), Cristina D’Avena (Cavalluccio marino) e il ritiro di Edoardo Vianello (Pinguino), sono rimaste 9 maschere: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino 2, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna, e il Drago. La terza puntata si aprirà con lo spareggio tra Drago e Pinguino, uno di loro dovrà togliersi la maschera. Gli ospiti della serata, che duetteranno con i concorrenti mascherati sono Edoardo Vianello, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi e Donatella Rettore. Tra le novità di questa puntata, la presenza di Iva Zanicchi in giuria al posto di Arisa. Gli investigatori quest’anno hanno la possibilità di fare domande ai cantanti mascherati, studiando, così, la loro pronuncia e la gestualità. Ad aiutare nelle indagini, il pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira nelle vesti di “Capo investigatore”. Il pubblico a casa può votare tramite social, sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter.

LEGGI ANCHE:

Aurora Ruffino/ "Ho sempre cercato di essere indipendente, anche a livello emotivo"Francesco Rutelli/ “La guerra in Ucraina? Ricordo mia mamma ferita dalle bombe...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA