Il Cantante Mascherato 2022, pagelle 1a puntata/ Gallina eliminata, Sole Luna più intrigante perché…

La prima puntata de Il Cantante Mascherato 2022 è scivolata via senza particolari sussulti o polemiche, ma con molti misteri ancora da risolvere. L’unico nodo sciolto al termine della serata è stato quello relativo al concorrente eliminato: sotto la maschera di Gallina, infatti, c’era proprio Fiordaliso, come pronosticato durante la puntata dagli investigatori. Ma in queste pagelle vogliamo focalizzarci soprattutto sulle maschere più e meno interessanti della serata.

Cominciamo allora da Sole Luna, che insieme ad Arisa ha cantato La Notte. Indipendentemente dall’esibizione e dalle considerazioni tecniche, la voce ricordava quella di Cristiano Malgiogio, che poco prima – caso vuole – aveva spalleggiato l’eliminata Fiordaliso con L’Importante è finire di Mina. Ebbene la maschera di Sole Luna resta la più intrigante per il semplice fatto che sembra suggerire un’identità troppo scontata per essere vera. Sarà davvero Malgioglio sotto il costume? Voto 7.

Il Cantante Mascherato 2022, pagelle prima puntata: da Pinguino a Camaleonte, tutti i voti

E andiamo avanti con una carrellata di voti sulle esibizioni principali della prima puntata del Cantante Mascherato. Volpe, che potrebbe essere Paolo Conticini, ha offerto una performance carica di energia con Zitti e buoni dei Maneskin e siamo felici di poterla all’opera nella prossima puntata. Voto 7. Un po’ più fiacca l’esibizione di Medusa, anche se incuriosisce il dubbio su chi tra Bianca Atzei e Silvia Mezzanotte potrebbe nascondersi sotto la maschera. Voto 6. Dopo aver ascoltato Lumaca e Orietta Berti, invece, la sensazione condivisa è sul coinvolgimento di Lino Banfi (5,5). Sarebbe una sorpresa non trovarlo sotto la maschera.

Non lasciano il segno, invece, Camaleonte (6) e Pesciolino Rosso (5), anche se perlomeno il primo ha mandato in tilt gli investigatori sulla sua identità. Ci sono poi Drago (5) e Aquila (5), la seconda maschera messa in ombra da un avvolgente Morgan nel duetto A Mano a Mano. E infine Pastore Maremmano (voto 4), che salvo sorprese dovrebbe essere Riccardo Fogli. Tutto così scontato?



