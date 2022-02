Il Cantante Mascherato 2022, pagelle 2a puntata/ La delusione colossale di D’Avena, gli eliminati

Sorprese e colpi di scena nella seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2022. Menomale, verrebbe da dire. Dato che in generale l’andamento della serata si è rivelato, anche ieri, abbastanza lento. Non possiamo non tenerne conto nelle pagelle finali, anche se queste si concentrano principalmente sulle esibizioni top e flop dei personaggi misteriosi più in vista. Allora partiamo dalla prima maschera che ha lasciato le penne nella seconda puntata.

Pagelle Sanremo 2022, voti finale/ La rappresentante di Lista premiati dalla Crusca

Ci riferiamo ad Aquila, naturalmente Alba Parietti. La showgirl ha fatto un figurone dal punto di vista delle esibizioni, ma non è stata di certo una sorpresa trovare il suo volto dentro il costume. Anzi è stato un esito abbastanza scontato. Voto 5. La seconda concorrente eliminata è stata Cristina D’Avena, a gran sorpresa nascosta nella maschera di Cavalluccio Marino. Chi se lo sarebbe mai aspettato?

PAGELLE SANREMO 2022, SERATA COVER: VOTI/ Achille Lauro non delude, Ana Mena...

Il Cantante Mascherato, le pagelle della 2a puntata: sorpresa Cavalluccio Marino…è D’Avena!

In questo caso, invece, Cavalluccio Marino ha sorpreso tutti. Si pensava che dentro il costume potesse esserci Sabrina Salerno, invece abbiamo trovato Cristina D’Avena. Visibile la sua delusione per l’eliminazione: la voce dei cartoni animati è apparsa davvero molto delusa per la decisione del pubblico. Penalizzata dal fatto che a casa, probabilmente, la curiosità di capire chi fosse nascosto dentro la sua maschera era troppa. Voto 7 comunque alla sua esperienza al Cantante Mascherato.

SANREMO 2022/ Le pagelle e le "punte di diamante" indietro nella classifica

Tra i top e i flop della seconda puntata abbiamo poi Soleluna, una maschera che intriga parecchio. A detta di tutti potrebbe essere Malgioglio ad indossare il costume misterioso ed in effetti gli indizi vanno in quella direzione. Talmente facile e scontato che ci si chiede dove sia il trabocchetto. Voto 6,5. Una menzione va anche alle maschere che si sfideranno in apertura della terza puntata: Drago e Pinguino. Se sul primo i dubbi sono ancora tanti, sul secondo crescono gli indizi che portano a Pupo. Voto 7 ad entrambi perché la loro identità è ancora un rebus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA