Il Cantante Mascherato 2022, pagelle 3a Puntata/ Soleluna tiene tutti sotto scacco

Se Drago e Pastore Maremmano hanno il “merito” di tenere alta la suspense nel finale del Cantante Mascherato, Soleluna conferma la capacità di tener tutti sotto scacco. Dunque cominciamo da qui le nostre pagelle, con la maschera che sembra più ovvia e scontata e che, forse, proprio per questo motivo sta mandando in tilt pubblico e investigatori. C’è davvero Cristiano Malgioglio dentro il costume di Soleluna? Se così non fosse ci sarebbe davvero da sorprendersi perché per mimica e timbro vocale sembrano due gocce d’acque.

Il cantante, ospite in studio per un siparietto con Massimo Lopez, altro sospettato, ha negato il suo coinvolgimento. Ma gli indizi che lo incastrerebbero continuano ad essere molteplici. Voto 8 per la curiosità che ha creato attorno alla sua maschera. Meno dubbi su Pastore Maremmano (voto 6), secondo la giuria interpretato da Riccardo Fogli. Mentre su Drago (voto 6,5) è spuntata l’ipotesi Di Martino. Difficile dire chi tra i due merita di proseguire il gioco, di certo Drago si è rivelato più interessante e misterioso rispetto al suo avversario. E questo elemento potrebbe giocare a suo favore nel televoto.

Il Cantante Mascherato 2022, pagelle terza puntata: Pinguino si ritira da vincente

Pinguino si è ritirato nonostante la sfida vinta con Drago. Sotto la sua maschera si nascondeva il buon Edoardo Vianello, bravo a mandare gli investigatori fuori strada con indizi fuorvianti. Molti infatti erano convinti che dentro il costume si nascondesse il comico Enrico Brignano. Svelandosi, alla fine, Vianello ha lasciato una buona fetta di telespettatori senza parole, motivo per cui è giusto premiarlo con un 7 in pagella.

Tra gli altri concorrenti da menzionare c’è Pesce rosso, secondo i giudici interpretato da Valeria Marini o Pamela Prati. A nostro avviso si sbagliano di grosso e alla fine potrebbero restare sorpresi. Voto 7 alla maschera. Abbastanza condivisibile, invece, l’ipotesi Gemelli di Guidonia per quanto riguarda Lumaca, una maschera buffa a cui non vorremmo rinunciare nelle prossime puntate.

