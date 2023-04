IL CANTANTE MASCHERATO 2023, 3A PUNTATA/ Eliminati, diretta: Ippopotamo saluta

Diretta Il Cantante Mascherato 2023: commento live terza puntata 1 aprile

L’ultimo concorrente della terza puntata de Il Cantante Mascherato è l’Ippopotamo. Per i giudici non ci sono dubbi: per tutti si tratta di Mal: tutti d’accordo tranne Christian De Sica. Per lui, infatti, è Bobby Solo. Si passa poi ai giudizi: il pubblico sceglie come personaggio più amato Criceto, che finisce come primo in classifica. Serena Bortone manda alla prossima puntata la Stella. Iva Zanicchi spedisce avanti il Cavaliere Veneziano, mentre Christian De Sica sceglie l’Ippopotamo. Flavio Insinna opta per lo Squalo. Francesco Facchinetti sceglie il Riccio. Rimane dunque Porcellino, che si scontra con Ippopotamo: la scelta va al pubblico social, che manda avanti il primo personaggio. Al momento di togliere la maschera, si scopre che Ippopotamo è proprio Mal, che spiega: “Non credevo di arrivare fino a questo punto con il mio accento”.

Amici 22, Maddalena Svevi la nuova Britney Spears?/ Batte Isobel: web in tilt!

Il cantante mascherato 2023, Cavaliere e Riccio…

Il Cavaliere si fa attendere sul palco de Il Cantante Mascherato. Francesco Facchinetti commenta: “Vedo come metti la testa, hai detto che sei giudicato e sei stato giudicato, parli benissimo inglese… Sei Alessandro Egger!”. Serena Bortone crede che sia Simone Peron: “Sta facendo finta che non sa ballare”. Per Iva Zanicchi, indipendentemente da chi sia il concorrente, è migliorato tantissimo nel canto. Secondo Francesco Facchinetti è Gabriel Garko mentre Flavio Insinna non si sbilancia. Si passa poi al Riccio, che canta Tango di Tananai. Secondo Iva Zanicchi dietro c’è un “cantante vero” ed è Nek. Christian De Sica è emozionato dall’esibizione: anche per lui si tratta di Nek. Per Serena Bortone potrebbe esserci Massimo Lopez dietro la maschera, così come per Flavio Insinna. Per Facchinetti è invece Scialpi.

Samuele, dopo Amici 22 in tour con Beppe Fiorello/ "Verremo a salutarvi nelle sale"

Il cantante mascherato 2023, chi è Ciuchino?

Chi si nasconde invece dietro alla maschera di Ciuchino a Il Cantante Mascherato? Per Christian De Sica, non è certo: “Per me potrebbe essere Nino Frassica o Tullio Solenghi”. Secondo Iva Zanicchi, “Lì dentro c’è un grande cantante. Dico Massimo Ranieri”. Dopo una lunga “arringa”, Flavio Insinna spiega: “Per me è Nino Frassica”. Francesco Facchinetti fa il nome di Tullio Solenghi. Iva Zanicchi sceglie di usare la “maschera d’oro” e fa il nome di Massimo Ranieri, sbagliando: non è infatti lui il concorrente in questione!

WAX O SAMU, CHI É STATO ELIMINATO AD AMICI 2023?/ Mattia Zenzola contesta il verdetto

Il cantante mascherato 2023, chi è il Porcellino?

Chi c’è dietro a “Il Cantante Mascherato per una notte”? La coppia si diletta in un medley e il pubblico pensa che si tratti di Gigi D’Alessio e del figlio, LDA. I giudici invece puntano sui Ricchi e Poveri e indovinano: sono proprio loro due gli ospiti speciali di questa settimana. Il successivo concorrente de Il Cantante Mascherato è il Porcellino. Per Christian De Sica è Maurizio Ferrini, così come per Serena Bortone, che coglie un indizio particolare. Iva Zanicchi non vuole che il porcellino esca e allora si “allontana” dall’opinione degli altri e fa il nome di Paolo Rossi. Per i giudici sembrano dunque non esserci dubbi: si tratterebbe di Ferrini o del suo alterego, la “signora Coriandoli”.

Il cantante mascherato 2023, chi è lo Scoiattolo nero?

Chi è lo Scoiattolo nero de “Il Cantante Mascherato“? Serena Bortone commenta: “Io la trovo molto libera dietro questa maschera. Penso che ci sia un’artista vera che sa fare tutto ma non sempre le è stato riconosciuto. Dietro quella maschera magari è più sicura di sé. Ha una mamma molto presente e dallo strascichio della voce penso che ci sia Valeria Marini”. Per Christian De Sica, si tratta invece di Adriana Volpe: a dargli ragione è anche Francesco Facchinetti. Per Iva Zanicchi invece è Valeria Marini, così come per Serena. Proprio Facchinetti sceglie di giocarsi il tutto per tutto con la “maschera d’oro”: sotto il costume non si nasconde però Adriana Volpe!

Il cantante mascherato 2023, chi è lo scoiattolo nero?

Dopo lo Squalo, arriva sul palco il Criceto. Francesco Facchinetti non ha dubbi: a suo dire, il concorrente sarebbe Francesco Paolantoni e per sostenere la sua tesi porta delle “prove”, ovvero dei video che comparerebbero la sua voce con quella modificata del personaggio. Flavio Insinna, però, spiega che questa sera proprio il comico napoletano è impegnato in teatro: dunque non sarebbe lui il cricetino. Per Iva Zanicchi si tratta di Natalie Guetta, così come per Insinna. Un po’ tutti i giudici pensano che sia proprio la “Natalina” di Don Matteo.

Il cantante mascherato 2023, chi è lo Squalo?

Sul palco de Il Cantante Mascherato sale Natalie Guetta, che spiega di non essere il criceto, ma nessuno sembra crederle. Flavio Insinna, che insieme a lei ha lavorato a lungo, spiega che “Al termine della lavorazione delle puntate di Don Matteo, Natalina si metteva sulla sedia e cantava ‘Malafemmena’. In un paese un po’ più attento al talento, farebbe 28 film l’anno, e non lo dico perché è mia amica”. Così, la Guetta si diletta nella celebre canzone partenopea. Il concorrente successivo è lo Squalo, che secondo i giudici non sarebbe Drusilla Foer. Secondo Flavio Insinna è Tullio Solenghi, mentre Iva Zanicchi avanza l’ipotesi Morgan. Francesco Facchinetti non ha dubbi: sarebbe Gabriel Garko.

Il cantante mascherato 2023, chi è Stella?

Il primo concorrente in gara a Il Cantante Mascherato è “Stella”. Di chi si tratta? Secondo i giudici sarebbe Simona Ventura o Valeria Marini. “Uno dei momenti più belli della mia carriera è stato quando ho scritto il mio primo libro”, racconta “la maschera”. Il concorrente si esibisce poi sulle note di “Ciao ciao” de La Rappresentante di Lista. Secondo Iva Zanicchi, si tratta di una “Bellissima figliola. Abbiamo le idee confuse”. Per Serena Bortone, si tratterebbe di Simona Ventura: la conduttrice ne appare certa. Christian De Sica invece pensa che sia Valeria Marini. Nessun dubbio neanche per Flavio Insinna e Francesco Facchinetti: per loro si tratterebbe di Simona Ventura.

Il cantante mascherato 2023, anticipazioni e diretta terza puntata

Sabato 1° aprile, in prima serata, torna l’appuntamento con Il cantante mascherato 2023. Lo show di Milly Carlucci è giunto alla terza puntata e, nonostante i rumors su una presunta chiusura anticipata, continua ad andare in onda facendo concorrenza al serale di Amici 22, in onda questa sera su canale 5. Come sempre, Milly Carlucci non sarà da sola all’interno dello show. Alla conduttrice è affidato il compiuto di guidare la serata nel corso della quale sarà fondamentale l’apporto del team degli investigatori, chiamati a scoprire l’identità dei personaggi che si nascondono sotto le maestose maschere.

Il team degli investigatori è composto da: Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Fondamentale per le indagini, inoltre, è la presenza del pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira, nelle vesti di “Capo investigatore”, che contribuirà attivamente al lavoro di detective insieme alla sua aiutante Rossella Erra.

Le maschere della terza puntata de Il cantante mascherato 2023

Dopo lo svelamento del Cigno, nella prima puntata, che nascondeva Sandra Milo e Antonio Mezzancella, sabato scorso sono state svelate le identità dei Colombi e della Rosa che nascondevano, rispettivamente, Simona Izzo e Ricky Tognazzi e Valeria Fabrizi. In gara, così, sono rimaste nove, spettacolari maschere ovvero Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Porcellino, Stella, Criceto, Scoiattolo nero e Ippopotamo. Solo pochissime persone conoscono l’identità dei personaggi che si nascondono sotto le maschere che, in ogni puntata, oltre ad esibirsi dal vivo, hanno la possibilità di rispondere alle domande degli investigatori per aiutarli ad individuare prima la loro identità.

Anche questa sera ci sarà “Il Cantante Mascherato per una notte”, che dopo aver nascosto Stefania e Amanda Sandrelli nella prima puntata, e Albano e Jasmine Carrisi nella seconda, questa settimana nasconderà un’altra coppia famosa tra Gigi D’Alessio e il figlio LDA, Romina Power e Yari Carrisi, Gianni Morandi e il figlio Marco, Lillo e Greg oppure i Ricchi e Poveri.

Gli ospiti della terza puntata de Il cantante mascherato 2023

Dopo Nino Frassica e Pietro Pulcini che, nella seconda puntata hanno provato ad aiutare Flavio Insinna a smascherare il Criceto, questa sera, nel corso della terza puntata della nuova edizione de Il cantante mascherato, arriveranno altre tre ospiti. Sul palco arriveranno così Nathalie Guetta, la Signora Coriandoli e Gabriel Garko, tra i maggiori indiziati come identità sotto le maschere del Criceto, del Porcellino, dello Squalo o del Cavaliere Veneziano smentendo le ipotesi fatte finora dagli investigatori.

Ricordiamo, infine, che, come per tutti i programmi Rai, Raiplay offre la possibilità di guardare la terza puntata dello show del sabato sera di Raiuno in streaming collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA