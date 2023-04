Il Cantante Mascherato 2023, semifinale/ Diretta e eliminati: Scoiattolo è la Marini?

Diretta Il Cantante Mascherato 2023: commento live quinta puntata 15 aprile

Fari puntati sullo spareggio tra Stella e Scoiattolo al Cantante Mascherato 2023. Le maschere misteriose sono pronte ad esibirsi, ma prima nuova clip con nuovi indizi. Stella dedica un pensiero all’amata madre e ricorda che è lei la donna a cui deve tutto. “C’è una donna a cui devo tutto, non solo la vita, colei che mi ha difeso quando c’era da difendermi. Ed è la mia meravigliosa mamma… avete capito vero?”, il filmato di Stella, che si esibisce sulle note di Cicale.

Tocca a Scoiattolo Nero, che manda una stoccata alla sua maschera avversaria: “Spero che tu possa diventare una stella cadente ma non ce l’ho con te ovviamente. Come segno di pace mando a tutti baci stellari…”. Di chi si tratta? Nel caso di Stella, il nome preponderante resta quello di Simona Ventura, mentre per Scoiattolo Nero prende il largo il nome di Valeria Marini… . (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Spareggio tra Stella e Lo Scoiattolo Nero al Cantante Mascherato 2023

Tutto pronto per la semifinale del Cantante Mascherato 2023 in diretta. Questa sera seguiremo insieme il talent game show condotto da Milly Carlucci, con al suo fianco i mitici investigatori Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Come ogni semifinale che si rispetti, non mancheranno le sorprese e le emozioni. Tanti colpi di scena e numerosi ospiti previsti nell’appuntamento di questa sera, arricchito da artisti e volti noti della tv.

Alla serata, infatti, prendono parte Mietta, Anna Tatangelo, i Cugini di Campagna e Ivana Spagna, oltre ai mitici Massimo Lopez e Tullio Solenghi, pronti a ritrovarsi sul palco di Raiuno per un confronto, considerando che secondo gli investigatori e il web potrebbero essere alcuni dei concorrenti misteriosi in gara. La puntata si aprirà con lo spareggio tra la maschera dello Scoiattolo Nero e la maschera della Stella. Chi vincerà la sfida e continuerà la corsa verso la final con Squalo, Riccio, Criceto, Cavaliere Veneziano e Ciuchino? (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Il cantante mascherato 2023, anticipazioni e diretta quinta puntata

Questa sera, sabato 15 aprile, va in onda il quinto appuntamento con Il cantante mascherato 2023, lo show condotto da Milly Carlucci. Durante la quarta puntata, è stato svelato il vip che si nascondeva sotto il Porcellino: la signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), che si aggiunge agli svelamenti dell’Ippopotamo/Mal, Cigno/Sandra Milo e Antonio Mezzancella, Colombi/Simona Izzo e Ricky Tognazzi e Rosa/Valeria Fabrizi. Sono sette le maschere rimaste in gara, ma la puntata di questa sera si aprirà con lo spareggio tra Scoiattolo Nero e Stella. Chi vincerà lo spareggio continuerà la sfida con le altre maschere ancora in gara, mentre la maschera sconfitta dovrà svelare la propria identità.

A cercare di scoprire chi si cela sotto le mascherò, c’è il team di investigatori composto da Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. In studio anche Sara Di Vaira, nelle vesti di “Capo investigatore”, che contribuirà attivamente alle indagini insieme alla sua aiutante Rossella Erra.

Le maschere e i duetti della quinta puntata de Il cantante mascherato 2023

Dopo i primi cinque svelamenti, sono rimaste sette maschere in gara a Il cantante mascherato 2023: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Porcellino, Criceto, Stelle e Scoiattolo nero (uno tra questi ultimi due sarà eliminato a inizio puntata). Sarà una serata all’insegna dei duetti: Mietta canterà con Ciuchino “Vattene amore”, Anna Tatangelo canterà “Essere una donna” con chi vincerà tra Scoiattolo Nero e Stella, I Cugini di Campagna in coppia con Squalo sulle note di “Anima Mia”, e Ivana Spagna canterà “Easy Lady” con Cavaliere Mascherato. Protagonisti dei duetti anche gli investigatori: Iva Zanicchi si esibirà con Riccio su “Canzone”, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti accompagneranno Criceto esibendosi su “‘O surdato ‘nnammurato”.

Cosa succederà nella 5a puntata de Il cantante mascherato 2023?

Tra gli ospiti di Milly Carlucci, nella quinta puntata de Il cantante mascherato 2023, ci saranno anche Massimo Lopez e Tullio Solenghi, per un confronto in quanto indiziati come concorrenti all’interno delle maschere. Anche questa sera tornerà “Il Cantante Mascherato per una notte”, che dopo aver nascosto Stefania e Amanda Sandrelli, Albano e Jasmine Carrisi, i Ricchi e Poveri e Gigi D’Alessio, questa settimana potrebbe nascondere: Il Volo, Colapesce e Di Martino, Paola e Chiara, Lino e Rosanna Banfi, 883. Dopo l’eliminazione a inizio serata, al termine della puntata ci sarà secondo svelamento.

Ricordiamo, infine, che, come per tutti i programmi Rai, RaiPlay offre la possibilità di guardare la quinta puntata dello show del sabato sera di Rai 1 in streaming collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione.











