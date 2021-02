Il Cantante Mascherato 3 si farà?/ Milly Carlucci dà la conferma, ma…

Il Cantante Mascherato 3 si farà? È lecito farsi questa domanda quando ci troviamo agli sgoccioli della seconda edizione. La trasmissione dovrebbe andare avanti come ha confermato la padrona di casa Milly Carlucci. Questa ha sottolineato a Wondernet Magazine, specificando: “Ci stiamo pensando, ma prima godiamoci questa finale. Poi toccherà a Ballando con le Stelle. Poi torneremo a mascherarci. Speriamo che si posso fare tutto fuori da questa emergenza“. La speranza è che si possa tornare a vedere i programmi senza plexiglas protettivi, mascherine e studio contingentato con poco pubblico e distanziamenti di sicurezza per questa emergenza legata al Coronavirus.

Il Cantante Mascherato 3 si farà? Squadra che vince non si cambia

Se pare che Il Cantante Mascherato 3 si farà c’è da chiedersi come sarà formata la squadra del programma. Ovviamente è inutile pensare ai protagonisti, ma si possono fare dei ragionamenti sul cast tecnico. Milly Carlucci ovviamente sarà ancora la padrona di casa ed è impensabile non vederla protagonista alla conduzione. In giuria poi saranno confermati quelli che hanno fatto le prime due stagioni cioè Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Patty Pravo. Hanno fatto molto bene i nuovi Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo che erano protagonisti in luogo di Guillermo Mariotto e Ilenia Pastorelli. Attenzione però perché tutto potrebbe cambiare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA