IL CANTANTE MASCHERATO, 5a PUNTATA/ Diretta e eliminati: chi andrà in finale?

Il cantante mascherato, quinta puntata 18 marzo

Questa sera, venerdì 18 marzo, torna su Rai 1 “Il Cantante Mascherato 2022”, il talent game show condotto da Milly Carlucci. Va in onda il quinto e penultimo appuntamento con nuove sfide e strepitosi duetti che sanciranno i nomi delle maschere finaliste. Sei maschere sono state svelate: Fiordaliso nei panni di Gallina, Alba Parietti in quelli di Aquila, Cristina D’Avena sotto la maschera di Cavalluccio Marino, Edoardo Vianello, che si è ritirato, dentro Pinguino, Vladimir Luxuria sotto Pesce Rosso e Riccardo Fogli dentro Pastore Maremmano. La quinta puntata si aprirà con lo spareggio tra Drago e Lumaca. Anche in questa puntata torna la maschera d’oro: questa volta la possibilità di “smascheramento” verrà offerta all’investigatore Francesco Facchinetti. Se indovina l’identità di una delle maschere, questa verrà immediatamente smascherata senza spareggio, altrimenti sarà automaticamente qualificata per la puntata successiva, ovvero la finale.

Spareggio Drago e Lumaca: chi sarà eliminato?/ Nuova sfida a Il Cantante Mascherato 2022

Maschere e duetti della quinta puntata de Il Cantante Mascherato 2022

Ma scopriamo le maschere rimaste ancora in gara che si esibiranno nella quinta puntata de “Il Cantante Mascherato 2022”. Dopo l’eliminazione di 5 maschere e il ritiro di Pinguino, sono rimaste 7 maschere: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino 2, la Medusa, Soleluna, e il Drago. La quinta puntata si aprirà con lo spareggio tra Drago e Lumaca, uno di loro dovrà togliersi la maschera. Gli abbinamenti saranno: Volpe con “Uomini soli” vs. Medusa con “Noi due nel mondo nell’anima” accompagnati di Red Canzian; Lumaca o Drago con “Easy lady” vs. Camaleonte con “Call me” in duetto con Ivana Spagna; Pinguino con “Finché la barca va” vs. Soleluna con “Lunapiena” affiancati da Orietta Berti. Il mistero sull’identità di Soleluna si infittisce: ospiti in studio Max Giusti, Massimo Lopez e Cristiano Malgioglio. Sarà proprio uno di loro a celarsi sotto la tanto discussa maschera?

Genitori Lorena Cesarini, chi sono/ Colpo di fulmine a Roma e poi la morte del papà

Le indagini de Il Cantante Mascherato 2022

Continuano le indagini, in vista della finale di settimana prossima, dei quattro investigatori d’eccezione de “Il Cantante Mascherato 2022“: Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Arisa. Nel corso delle settimane hanno tentato di indovinare chi si cela sotto ogni maschera con la possibilità possibilità di fare domande ai cantanti mascherati, studiando, così, la loro pronuncia e la gestualità. Ad aiutare nelle indagini ci sarà il pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira nelle vesti di “Capo investigatore”. Il pubblico a casa può votare tramite social, sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter. Come sempre, alcuni numeri dei protagonisti in gara saranno accompagnati dalle performance di Vito Coppola, vincitore di Ballando con le Stelle. Le coreografie sono affidate a Simone Di Pasquale.

LEGGI ANCHE:

Lorena Cesarini vittima di razzismo/ "Io italiana, ma resto nera. Sui social insulti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA