Il Cantante Mascherato a rischio cancellazione?/ Il retroscena sul calo di ascolti

Milly Carlucci, risultati deludenti nel confronto tra Il Cantante Mascherato e Amici 22

E’ tempo di indiscrezioni e cambiamenti per i palinsesti televisivi; con l’arrivo della primavera iniziano le valutazioni per quella che sarà la prossima stagione sul piccolo schermo sia in Rai che Mediaset e qualcuno rischia di non uscirne indenne. Tra i programmi che sarebbero oggetto di valutazioni attente, con particolare riferimento ai risultati deludenti fino ad ora registrati, risulta esserci anche Il Cantante Mascherato. A lanciare l’indiscrezione è stato il portale Dagospia, con focus sui dati auditel poco confortanti del programma condotto da Milly Carlucci.

Il sabato sera targato Rai 1 potrebbe dunque cambiare volto, complici i risultati poco gratificanti de Il Cantante Mascherato, arrivato alla quarta edizione. Il format televisivo condotto da Milly Carlucci non sta vivendo un momento particolarmente felice, soprattutto considerando il difficile confronto con la rete avversaria che, per il medesimo appuntamento, propone il seguitissimo Serale di Amici di Maria De Filippi. Il calo di share e le difficoltà nel rinnovarsi per non perdere pubblico sarebbero dunque alla base di valutazioni serie volte a non confermare la quinta edizione de Il Cantante Mascherato.

Il Cantante Mascherato, la quinta edizione in forte dubbio: “Otto milioni per sei puntate…”

Come anticipato, le indiscrezioni sulla possibile cancellazione de Il Cantante Mascherato sono state proposte da Dagospia, che spiega: “Il Cantante Mascherato non funziona: lo show del sabato sera di Rai1 sta ottenendo ascolti flop, doppiato da Amici di Maria De Filippi“. Partendo da tale premessa, sul portale si legge: “I vertici dell’azienda avevano espresso molti dubbi sulla nuova edizione, voluta a tutti i costi da Milly Carlucci”.

Alla forte volontà di portare avanti il programma da parte di Milly Carlucci, non sarebbe seguita una effettiva svolta dal punto di vista dei risultati. In tal senso, Dagospia aggiunge: “Prima comunicazione nei giorni scorsi ha parlato di discussioni accese nel CDA Rai proprio per il programma prodotto da Endemol: ‘otto milioni di investimenti per sei puntate’. In queste condizioni c’è una certezza: la trasmissione non avrà una nuova stagione”. La posizione del portale sembra dunque netta; considerati i risultati e le condizioni attuali de Il Cantante Mascherato, la possibilità ad oggi più plausibile sarebbe quella della chiusura definitiva per il secondo programma condotto da Milly Carlucci, dopo Ballando con le stelle.

