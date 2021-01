Il Cantante Mascherato, ballerino ha il Covid/ Milly “Aiuto!” da Ballando Di Vaira e…

La seconda edizione de Il Cantante Mascherato, lo show di Milly Carlucci in partenza questa sera su Rai1, a quanto pare non parte sotto i migliori auspici. Così come già accaduto nell’ultima tormentata edizione di Ballando con le Stelle, prima slittata per via della pandemia e poi contornata da vari casi di positività nel cast così come da vari “intoppi”, anche Il Cantante Mascherato comincia con il piede sbagliato. A rivelarlo è stata proprio la padrona di casa Milly Carlucci, che in un suo intervento telefonico oggi alla trasmissione “E’ sempre mezzogiorno”, nel lanciare il debutto di questa sera ha rivelato alla collega Antonella Clerici anche le prima difficoltà che si è ritrovata a fronteggiare.

“Qui è un’odissea che non finisce”, ha esordito la Carlucci prima di raccontare le ultime vicende alla vigilia dell’esordio della prima puntata de Il Cantante Mascherato. “L’altro ieri un bimbo del nostro corpo di ballo è risultato negativo, poi positivo, poi negativo, poi positivo”, ha aggiunto. Questo ha portato all’allontanamento dell’intero corpo di ballo, “anche se la gran parte ha già avuto il Covid”, ha proseguito ha conduttrice. “Saranno tutti lontani per quattordici giorni e poi faranno il tampone molecolare”, ha aggiunto la Carlucci, che si è ritrovata a non sapere come muoversi a sole poche ore dalla prima puntata.

IL CANTANTE MASCHERATO, BALLERINO POSITIVO AL COVID: MAESTRI DI BALLANDO IN SOCCORSO

Milly Carlucci si è ritrovata poco prima dell’esordio de Il Cantante Mascherato nella medesima situazione già vissuta con Ballando con le Stelle. Ed ecco allora che nel ricercare una soluzione di fronte al caso di positività al Covid del cast di ballerini, ha pensato bene di chiedere aiuto proprio ai maestri dello show storico di Rai1. Alla luce dei tempi di quarantena che il corpo di ballo dovrà sostenere, Milly Carlucci ha raccontato: “Ieri sera alle undici ho fatto la telefonata del cuore ai maestri di Ballando con le Stelle. Ho detto: “Aiuto, correte a salvarmi!”. E quindi questa sera arrivano i ballerini di Ballando con le Stelle, i nostri grandi maestri, sul palco de Il Cantante Mascherato. Facciamo un gemellaggio fra due programmi!”. E così anche Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, scelti dalla Carlucci per guidare le indagini del gruppo di investigatori in studio, torneranno ad indossare i panni di ballerini. A svelarlo un video postato nelle passate ore su Twitter dalla stessa conduttrice che si è detta commossa dal loro grande cuore.

Questo accadeva ieri sera! I miei ragazzi mi hanno commosso. Li ho chiamati allle 22 e alle 23 hanno fatto il tampone e si sono radunati in sala prove e hanno lavorato fino all’alba! Grazie di cuore ❤️

Questa sera ore 21.25 su #rai1 #ilcantantemascherato @IlCantanteRai1 pic.twitter.com/IqomDwOJ62 — Milly Carlucci (@milly_carlucci) January 29, 2021





