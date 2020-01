Il cantante mascherato/ Diretta, concorrenti, eliminato: chi si nasconde dietro le maschere?

Venerdì 10 gennaio, in prima serata su Raiuno, Milly Carlucci conduce la prima puntata de Il cantante mascherato, il suo nuovo show tratto dal format sudcoreano rivelazione dell’ultima stagione televisiva a livello mondiale dal titolo The Masked Singer che ha riscosso un grandissimo successo negli Stati Uniti, in Germania, Francia, Australia, Messico e Olanda e sta per sbarcare in Inghilterra e Spagna. Accanto a Milly Carlucci ci saranno cinque giudici d’eccezione che, insieme al pubblico, dovranno valutare le esibizioni dei concorrenti cercando di scoprire, prima di tutti, chi si nasconde dietro le maschere ascoltando la voce. La giuria sarà così formata da Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti i quali, al termine di ogni esibizione, dovranno cercare d’indovinare l’identità della maschera.

LE MASCHERE DE IL CANTANTE MASCHERATO

I protagonisti de Il cantante mascherato sono otto famosi personaggi che si nascondono dietro delle maschere con cui si esibiranno in ogni puntata. Le spettacolari maschere della versione italiana sono: il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l’Angelo, l’Unicorno, il Barboncino e il Pavone. Al termine di ogni puntata, la maschera che avrà ottenuto il punteggio più basso sarà eliminata svelando la propria identità. Solo pochissime persone che lavorano dietro le quinte conoscono l’identità dei concorrenti i quali, anche durante le prove, indossano delle maschere con la scritta “non parlarmi”. Tutti i concorrenti, infatti, non possono parlare tra loro e, soprattutto, non si conoscono. Durante ogni puntata saranno forniti degli indizi per aiutare il pubblico e i giudici a scoprire l’identità dei concorrenti.

IL RUOLO DEL PUBBLICO NE IL CANTANTE MASCHERATO

Il pubblico avrà un ruolo importante nel corso delle puntate de Il cantante mascherato. I telespettatori, infatti, oltre a votare le varie esibizioni, avranno la possibilità d’indovinare l’identità dei concorrenti basandosi sulla voce e sugli indizi che saranno forniti dala conduttrice. Finora, Milly Carlucci ha fornito i seguenti indizi sui concorrenti de Il cantante mascherato: “46 partecipazioni al Festival di Sanremo e, di queste, 5 vittorie alla prestigiosissima kermesse canora, 250 milioni di dischi venduti, la conduzione di 70 programmi televisivi, ben 25 film, concerti in tutto il mondo, 107 album pubblicati e milioni di ore televisive“. Chi si nasconde, dunque, dietro le maschere? La prima identià sarà svelata già al termine della prima puntata?





© RIPRODUZIONE RISERVATA