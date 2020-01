Il cantante mascherato, finale/ Diretta e eliminati: chi vincerà tra il Leone e l’Angelo?

Anticipazioni finale Il Cantante Mascherato

Il Cantante Mascherato di Rai1 è arrivato al gran finale! Venerdì 31 gennaio 2020 quarta ed ultima puntata dello show campione di ascolti condotto da Milly Carlucci che ha appassionato ed incuriosito milioni di telespettatori e non solo. Il programma, infatti, è stato un grandissimo successo anche sui social dove l’hashtag #ilcantantemascherato è sempre stato trend topic a conferma del seguito e dell’interesse da parte del pubblico. Finalmente dopo quattro settimane il pubblico, ma anche la giuria composta da Flavio Insinna, Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti potranno scoprire chi si nasconde realmente sotto le sei cinque maschere rimaste ancora in gara. Chi si nasconde dietro le sembianze del Coniglio, del Leone, del Mastino Napoletano, del Mostro e dell’Angelo? Tanti sono i nomi dei papabili vip che si ripetono: da Valerio Scanu ad Al Bano Carrisi passando per Alessandro Greco fino a Teo Mammucari. Sarà davvero così?

Chi uscirà tra il Mastino e il Mostro al televoto?

La quarta puntata de Il cantante mascherato di venerdì 31 gennaio 2020 comincerà con il primo verdetto. L’ultima puntata si è conclusa con la sfida tra il Mastino Napoletano e il Mostro che è ancora in corso. Il pubblico da casa, infatti, può ancora tramite il televoto scegliere chi tra i due dovrà togliersi la maschera e rivelare così la sua vera identità. La scorsa settimana a mostrare la sua identità è stato il Pavone che ha perso la sfida al televoto proprio con il Mastino; a sorpresa a spuntare sotto la maschera del Pavone è stata Emanuela Aureli che è stata accolta con grandissimo entusiasmo dai giurati e dal pubblico in studio. Una vera e propria ovazione per il Pavone che, settimana dopo settimana, ha portato sul palcoscenico delle performance di altissimo livello incuriosendo il pubblico e la giuria senza però riuscire a conquistarsi l’accesso alla finale. Al momento i tre cantanti mascherati ammessi alla finale sono l’Angelo, il Leone e il Coniglio a cui si aggiungerà il vincente al televoto tra il Mastino e il Mostro. Chi la spunterà? La maschera vincente si giocherà la finale che vedrà le quattro maschere rimaste in gara scontrarsi: Coniglio vs Angelo e Leone contro Mastino o Leone.

Il Cantante Mascherato, il Leone è la maschera più amata

La prima edizione de Il cantante mascherato sembrerebbe già avere un papabile vincitore. Si tratta della maschera del Leone tra i più chiacchierati e commentati dello show di successo di Milly Carlucci. La scorsa puntata, infatti, la conduttrice ha chiamato in studio i tre personaggi famosi tra i più accreditati a vestire la maschera del re della foresta. Il primo è stato Adriano Pappalardo che in studio ha detto: “la gente che mi ferma per strada, è qualcosa di incredibile. Mi fermano tutti, anche il pizzicagnolo l’altro giorno: sei tu il Leone? Come se ci fosse un complotto. L’altro giorno prendo un taxi, il tassista mi fa: come Pappalardo o come Leone?”. Poi è stata la volta di Max Giusti, il comico ed imitatore che ha detto: “tutti mi chiedono se sono io il Leone, i miei social sono impazziti. Ragazzi, vi prego basta”. Infine ad entrare in studio è Al Bano a cui il pubblico regala una standing ovation. “Uomo de panza, uomo de sostanza. Secondo me, Coniglio ci cova qua” dice Ilenia Pastorelli, mentre Francesco Facchinetti precisa: “sei un mito ma so che non sei tu il Leone, anche se hai provato a fare finta di essere a Londra”. Il cantante di Cellino San Marco risponde: “Perché dubiti del fatto che io sia stato a Londra?”. Chi si nasconde dietro la maschera del Leone? Non resta che seguire la finale de il Cantante mascherato per scoprirlo!



