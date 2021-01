Il Cantante Mascherato, pagelle 1^ puntata/ 10 a Milly Carlucci, bene i nuovi giurati

Ritorno in grande stile, seppur con qualche difficoltà non preventivata: potrebbe essere riassunto con queste poche parole il debutto della seconda edizione de “Il Cantante Mascherato”, talent game show di Rai Uno la cui prima puntata è andata in onda nella serata di venerdì 29 gennaio 2021. Un esordio che ha conquistato i social network, con la trasmissione divenuta trend topic su Twitter e che ha confermato la bontà della scelta dei dirigenti Rai di puntare con decisione sulla riproposizione del programma, dopo il successo riscontrato un anno fa.

Stilando le pagelle della serata, non si può non partire dall’immancabile 10 con lode a Milly Carlucci, che ancora una volta ha dato prova della sua grande maestria alla conduzione. Non solo la presentatrice ha tenuto alto e vivo il ritmo della puntata, garantendo una continua alternanza di protagonisti sul palco e rapidi cambi scenici, ma ha saputo salvare anche alcune situazioni potenzialmente critiche, su tutte la rottura del costume del Baby Alieno, maschera eliminata al termine della puntata su decisione dei personaggi nascosti al suo interno, ovvero i Ricchi e Poveri.

IL CANTANTE MASCHERATO, LE PAGELLE: BENE LE NEW ENTRY

Se l’esperimento di una maschera tanto impegnativa come quella del Baby Alieno è mestamente fallito, con i suoi interpreti che si sono autoeliminati pur di abbandonare l’ingombrante involucro, strepitosa è stata invece la prontezza della Carlucci nell’assemblare dal nulla il corpo di ballo: dopo la positività al Coronavirus di un ballerino, infatti, l’intero cast è stato posto in quarantena e Milly ha chiamato tutti i suoi ragazzi di “Ballando con le Stelle”, allestendo in una sola notte l’intera puntata, con le coreografie firmate da Raimondo Todaro. Una sola parola: chapeau. A proposito di “Ballando”: da segnalare il debutto positivo di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira nei panni di commissario e ispettrice popolari, abili a intervenire nei momenti più opportuni per segnalare uno o più nomi gridati dal pubblico presente in sala. Parlando di new entry, è impossibile non menzionare l’impatto positivo di Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo sulla giuria. I due hanno di fatto svolto il ruolo di presentatori aggiunti, fornendo spunti mai banali, esternando ogni loro pensiero con trasparenza e dimostrando di possedere una profonda cultura connessa al mondo della musica e dello spettacolo: promossi a pieni voti, insomma.

IL CANTANTE MASCHERATO, LE PAGELLE: COSA NON VA

Anche per gli altri componenti della giuria (Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Patty Pravo) i giudizi sono sopra la sufficienza, ma in questo caso qualche scivolone è arrivato e non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori, come quando Patty Pravo ha erroneamente chiamato “Gerardino” Costantino Della Gherardesca, per poi non ricordarsi, nel finale di puntata, chi avesse ipotizzato nascondersi sotto la maschera del Baby Alieno (Platinette, ndr). Episodi che non ridimensionano il contributo fondamentale e la solarità che l’artista porta in dote al programma, così come lo humour di Flavio Insinna e la simpatia di Francesco Facchinetti (anche se look e capigliatura erano, per così dire, rivedibili…). Infine, bocciatura per la scelta, seppur ardimentosa, di portare sul palco un costume tanto impegnativo come quello del Baby Alieno, sicuramente inadatto – come si è visto – a ospitare quattro persone al suo interno. Peccato, perché l’arte e il talento dei Ricchi e Poveri avrebbero potuto regalare ancora pagine qualitativamente inenarrabili a “Il Cantante Mascherato”, che, malgrado questi piccoli inciampi, riesce a ribadire il suo status di trasmissione da prima serata. Un verdetto mai troppo scontato.



