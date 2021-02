IL CANTANTE MASCHERATO/ Pagelle 12 febbraio: Giraffa stupisce, ma il più intrigante è…

È andata in onda ieri la terza puntata de Il cantante mascherato, il talent game show condotto da Milly Carlucci con protagoniste otto identità misteriose nascoste dietro ad altrettante maschere ingombranti ed eccentriche. La prima a uscire, a inizio serata, è stata Tigre azzurra, Mauro Coruzzi, seguita a ruota da Giraffa, Katia Ricciarelli, vera e propria sorpresa di questa edizione. Non che la giuria non avesse fatto il suo nome (anzi); diciamo solo che condividiamo l’incredulità di Al Bano. “Mi ha stupito fosse lei”, ha ammesso, dopo aver escluso preventivamente anche l’ipotesi Romina Power. A suo dire, infatti, Romina non indosserebbe mai un costume del genere. Vale a dire: non si prenderebbe mai così poco sul serio. Anche Katia, comunque, è una signora posata, dallo stile abbastanza elegante, eppure ha accettato di mettersi in gioco per prendersi gioco degli investigatori, della giuria e – cosa ancora più importante – di se stessa. Il tentativo è riuscito: voto, 8.

Il cantante mascherato: Orsetto scontato, Pappagallo intrigante

Niente da dire invece sull’Orsetto, il personaggio che – tra tutti quelli de Il cantante mascherato – regala le performance più svagate e divertenti. È possibile che dentro al costume si celi Paolo Belli, “qualcuno che Milly Carlucci conosce bene”, come hanno detto i giurati. Voto: 7, ma solo perché è un po’ scontato. Rimane da capire chi sia il Pappagallo, l’unica maschera un po’ più imprevedibile e – tra tutte – quella che passa più inosservata. Pappagallo nasconde il suo piumaggio coloratissimo dietro a frac e panciotto, metafora possibile di un eclettismo frenato e costretto in una divisa. Divisa che contrassegna la sua appartenenza a un gruppo, forse i Pooh, o almeno questo è quello che pensa Francesco Facchinetti. Voto 8 all’intrigo.

Il cantante mascherato: le ipotesi sulle altre maschere

Per il resto, Farfalla e Gatto non dovrebbero riservare particolari sorprese. La prima potrebbe essere Anna Tatangelo; la seconda, Rosalinda Celentano. In entrambi i casi, è facile intuirlo a partire da alcune ‘mosse’ caratteristiche che le contraddistinguono. Anna, nello specifico, si atteggia sul palco da ballerina provetta (e ricordiamo che effettivamente si muove bene); Rosalinda, invece, incrocia spesso le braccia sul petto, proprio com’era solita fare a Ballando con le stelle. Ancora una volta, troppo facile indovinare: voto 6. Un po’ banale anche l’identità del Lupo, Gigi D’Alessio, che non dissimula troppo il suo accento nemmeno quando canta. Qualcuno prova a confondere le carte parlando di ‘occhi azzurri’, ma ‘dimentica’ che Gigi ha scritto proprio una canzone dal titolo Occhi nuovi, ‘chiari’, specifica a un certo punto del testo, cioè diversi dai suoi. Voto: 6.



