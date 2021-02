Il Cantante Mascherato, pagelle 2a puntata/ Insinna showman, Baby Alieno ancora eliminato

La seconda puntata de “Il Cantante Mascherato 2”, talent game show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, si è conclusa esattamente come una settimana fa, ovvero con l’eliminazione di Baby Alieno, maschera che venerdì scorso si era autoesclusa dalla gara per problemi connessi a difficoltà respiratorie accusate al suo interno dai Ricchi e Poveri e che, questa volta, ha registrato la presenza nel suo involucro del duo comico Gigi e Ross, storici conduttori di “Made in Sud” al fianco di Fatima Trotta e abili nel depistare l’attenta giuria, in quanto uno di loro ha dimostrato di possedere una timbrica vocale prettamente femminile.

Almeno questa volta, però, tutto è filato per il verso giusto, nessuno ha accusato malori e la serata si è conclusa regolarmente con lo spareggio sui social tra il piccolo extraterrestre munito di disco volante e la Tigre Azzurra, vittoriosa per un soffio (55% a 45%). Si è trattato, per giunta della seconda eliminazione odierna, dopo quella ai danni della Pecorella, sotto le cui spoglie si nascondeva Alessandra Mussolini, reduce peraltro dal terzo posto a “Ballando con le Stelle”, ottenuto in coppia con il ballerino Maykel Fonts.

IL CANTANTE MASCHERATO 2, PAGELLE 2^ PUNTATA: INSINNA SHOWMAN

Per quanto concerne le pagelle della seconda puntata de “Il Cantante Mascherato 2”, non si può non partire da colui che ha recitato la parte del leone all’interno della giuria: Flavio Insinna. Il conduttore de “L’Eredità” ha saputo cospargere di educata ironia ogni suo intervento, suscitando le risate sincere e spontanee del pubblico e dimostrandosi ancora una volta un navigato showman. Inoltre, le ipotesi che l’ex attore di “Don Matteo” ha formulato, seguono tutte un fil rouge che conduce a un retroterra culturale non propriamente comune fra gli addetti ai lavori televisivi. Un bagaglio di nozioni ed esperienziale che ha consentito a Insinna di individuare chi si celasse sotto il costume della Pecorella, Alessandra Mussolini, grazie a un sibillino indizio sulla terra del Sol Levante, alla quale la donna appartiene musicalmente, avendo interpretato un brano in lingua giapponese scritto per lei da Cristiano Malgioglio. Quanto agli altri giurati, si sono dimostrati brillanti e sul pezzo tanto Costantino Della Gherardesca quanto Caterina Balivo, con quest’ultima che si è abbandonata talvolta alla fantasia (surreale l’ipotesi Maneskin nel Baby Alieno). Certo, la palma di giurato più stravagante anche questa settimana va a Francesco Facchinetti, spesso protagonista di siparietti divertenti. Concentrata, con tanto di taccuino, Patty Pravo, con Milly Carlucci che, come di consueto, ha condotto la nave in porto con maestria.

IL CANTANTE MASCHERATO 2, PAGELLE 2^ PUNTATA: PARTENZA A RILENTO

Fra le note negative da inserire nelle pagelle della seconda puntata de “Il Cantante Mascherato 2” vi sono due numeri: 21 e 47. Cosa indicano? L’orario di inizio della prima esibizione dello spareggio fra il Baby Alieno e la Pecorella, decretato dalle preferenze del pubblico e dei giurati la scorsa settimana e mai realmente andato in scena a causa del ritiro dei Ricchi e Poveri. Infatti, nonostante la trasmissione sia iniziata alle 21.30 circa, un’abbondante decina di minuti è stata spesa in collegamento video dalla sala Rai di Genova con il quartetto, con l’intento di motivare la prematura uscita di scena di sette giorni fa e chiarire come non si sia trattato di un malore, come invece si era paventato anche nell’immediato dopo-puntata. Una ricostruzione accurata, con tanto di clip video che hanno consegnato allo spettatore il punto di vista dei concorrenti e la percezione degli angusti spazi all’interno dell’involucro extraterrestre, ma che, al tempo stesso, ha spostato l’attenzione dall’argomento principe della serata, ovvero la tenzone musicale. Anche qui, tuttavia, vanno riconosciuti i meriti di Milly Carlucci, la quale, alla stregua di un metronomo di elvetica fattura, ha scandito alla perfezione i tempi delle esibizioni e dei contributi audiovisivi, recuperando il terreno perduto a livello cronologico e proiettando lo spettatore nella dimensione più consona ai canoni della Rai: quella dello show.



© RIPRODUZIONE RISERVATA