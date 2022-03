Il Cantante Mascherato, salta smascheramento finale/ Spazio alle notizie su Ucraina

La terza puntata de Il Cantante Mascherato 2022 si è conclusa con un’amara sorpresa per il pubblico dello show di Rai 1. Milly Carlucci, dopo le varie sfide della serata, è arrivata a quella finale per la proclamazione del secondo eliminato e, dunque, della maschera che avrebbe dovuto rivelare la sua reale identità. Tuttavia la conduttrice è stata però costretta ad interrompere la parte più attesa della puntata per lasciare spazio al TG1. A sfidarsi nell’ultimo duello, quello decisivo per lo smascheramento, erano il Drago e il Pastore Maremmano ma non c’è stato tempo per scoprire chi dei due dovesse smascherarsi, né, chiaramente, chi ci fosse dietro la maschera.

IL CANTANTE MASCHERATO 2022 3a PUNTATA/ Diretta eliminati: Drago vs Pastore Maremmano

Milly Carlucci ha infatti dato la linea all’informazione notturna, pronta ad aggiornare i telespettatori sulla drammatica situazione che sta vivendo l’Ucraina dopo l’inizio degli attacchi da parte della Russia. L’argomento, come naturale, continua ad avere priorità nei media e, dunque, spazio rispetto al resto. Lo smascheramento di Drago o del Pastore Maremmano arriverà, dunque, all’inizio della prossima puntata de Il Cantante Mascherato, come sempre su Rai 1.

