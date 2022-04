IL CAPO PERFETTO/ La black comedy spagnola con Javier Bardem è irresistibile

Una black comedy di spessore per raccontare il mondo del lavoro oggi, ma soprattutto cosa si cela dietro questo universo sempre più tra luci e ombre. Parliamo de Il capo perfetto, il nuovo film di Fernando Leon de Aranoa, già noto per pellicole come I lunedì al sole e Loving Pablo. L’opera è disponibile in DVD e Blu-Ray grazie a Eagle Pictures.

The Help, storia vera del film/ La vita di una domestica di colore

SINOSSI IL CAPO PERFETTO – Probabilmente i buoni capi di azienda non esistono e “The Good Boss” ce lo dimostra. Il film si svolge all’interno e intorno alla fabbrica Blancos, dove tutte le cose devono essere sempre in equilibrio. Dopotutto, producono bilance di tutte le forme e dimensioni. Lì, il capo apparentemente benevolo, Blanco (interpretato dal Premio Oscar® Javier Bardem), sta preparando la sua forza lavoro per un’imminente ispezione da parte di un gruppo in visita alle imprese locali per selezionarne una per un premio prestigioso. Ma far sembrare un’azienda in equilibrio e meritevole di un premio, non è una cosa semplice soprattutto se il capo è incline ai disastri.

Kathryn Stockett, autrice di "The Help"/ Le differenze tra libro e film

Il capo perfetto è una commedia pungente che accende i riflettori sui lati oscuri del mondo del lavoro, ma più in generale della società. El buen patron è il classico burattinaio che muove i fili di tutti i personaggi e della rappresentazione, un uomo dal grande carisma, pronto a interferire nella vita privata dei dipendenti per raggiungere i suoi obiettivi. Ogni limite etico è superato, non ci sono scrupoli.

Il capo perfetto mostra il logoramento del mondo del lavoro, fatto di spersonalizzazione e deterioramento dei rapporti tra colleghi, così come tra superiori e sottoposti. La regia di Fernando Leon de Aranoa è elegante, con una fotografia raffinata e un Javier Bardem al suo meglio: l’ennesima grande interpretazione dell’attore spagnolo.

ANTICIPAZIONI LA SCOGLIERA DEI MISTERI ULTIMA PUNTATA 26 APRILE/ Lola muore?

Il capo perfetto è disponibile in DVD e Blu-ray grazie a Eagle Pictures

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA