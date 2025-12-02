Chi è il cardinale Kurt Koch, nuovo presidente di Aiuto alla Chiesa che Soffre: di origini svizzere, prenderà il posto del cardinale Piacenza
Con una decisione presa da Papa Leone XIV, il cardinale svizzero Kurt Koch è stato nominato nuovo presidente dell’associazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, subentrando nel ruolo fino a questo momento ricoperto dal cardinale Mauro Piacenza che a ridosso del suo 81esimo compleanno ha deciso di farsi da parte, abbandonando quel ruolo che ricopriva – decisamente con successo – ormai dal 2011, anno in cui Aiuto alla Chiesa che Soffre ha ricevuto da Papa Benedetto XVI il titolo di “fonazione pontificia“.
Ad annunciare l’arrivo del nuovo presidente – appunto, il cardinale Kurt Koch – è stata la presidente esecutiva dall’associazione Regina Lynch in un comunicato condiviso poche ore fa nel quale ha, innanzitutto, ringraziato il Pontefice statunitense per “l’interesse dimostrato per il nostro lavoro“: Lynch si è detta, peraltro, impaziente di “avere il cardinale Kurt Koch come nostro Presidente” con la sua rinnovata visione sulla missione dell’associazione.
Sempre Lynch, però, ha voluto spendere anche un paio di parole sulla figura “affidabile e fidate” del predecessore di Kurt Koch, il cardinale Piacenza, che “ci ha sempre guidato con i suoi consigli e il suo aiuto”, sostenendo alcune delle principali iniziative dell’associazione, tra le quali “Un milione di bambini che pregano il Rosario” o la missione in Medio Oriente; tutto concludendo con la precisazione che il cardinale Piacenza “rimarrà sempre nelle nostre preghiere“.
Chi è il cardinale Kurt Koch: di origini svizzere, a breve diventerà presidente di Aiuto alla Chiesa che Soffre
Insomma, a breve inizierà la presidenza del cardinale Kurt Koch nell’associazione Aiuto alla Chiesa che Soffre che dal 1947 – a ridosso della fine del secondo conflitto mondiale – offre aiuto a tutti i cristiani e i cattolici perseguitati nel mondo: fondata in Germania, oggi è presente in 23 paesi distribuiti tra tutti i continenti e solamente lo scorso anno ha finanziato più di 5mila progetti, per un valore di oltre 129,4 milioni di euro.
Kurt Koch, dal conto suo, è nato nel 1950 nel cantone svizzero di Emmenbrücke e appena 32 anni più tardi ha ricevuto l’ordinazione episcopale: dal 1995 – grazie alla nomina da parte di Papa Giovanni Paolo II – è diventato Vescovo di Basilea e dal 2006 (fino al 2010) ha guidato la Conferenza Episcolpale svizzera; mentre se nel 2010 Kurt Koch è stato elevato dal Papa Benedetto XVI al grado di arcivescovo, tre anni più tardi è diventato Cardinale diacono.