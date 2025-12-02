Chi è il cardinale Kurt Koch, nuovo presidente di Aiuto alla Chiesa che Soffre: di origini svizzere, prenderà il posto del cardinale Piacenza

Con una decisione presa da Papa Leone XIV, il cardinale svizzero Kurt Koch è stato nominato nuovo presidente dell’associazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, subentrando nel ruolo fino a questo momento ricoperto dal cardinale Mauro Piacenza che a ridosso del suo 81esimo compleanno ha deciso di farsi da parte, abbandonando quel ruolo che ricopriva – decisamente con successo – ormai dal 2011, anno in cui Aiuto alla Chiesa che Soffre ha ricevuto da Papa Benedetto XVI il titolo di “fonazione pontificia“.

Papa promuove Trump: "Piano Ucraina concreto"/ "Palestina? Due Stati unica soluzione ma Israele non accetta"

Ad annunciare l’arrivo del nuovo presidente – appunto, il cardinale Kurt Koch – è stata la presidente esecutiva dall’associazione Regina Lynch in un comunicato condiviso poche ore fa nel quale ha, innanzitutto, ringraziato il Pontefice statunitense per “l’interesse dimostrato per il nostro lavoro“: Lynch si è detta, peraltro, impaziente di “avere il cardinale Kurt Koch come nostro Presidente” con la sua rinnovata visione sulla missione dell’associazione.

Papa Leone XIV in Libano: “non c’è pace senza conversione dei cuori”/ “Rinascita dei giovani tra le macerie”

Sempre Lynch, però, ha voluto spendere anche un paio di parole sulla figura “affidabile e fidate” del predecessore di Kurt Koch, il cardinale Piacenza, che “ci ha sempre guidato con i suoi consigli e il suo aiuto”, sostenendo alcune delle principali iniziative dell’associazione, tra le quali “Un milione di bambini che pregano il Rosario” o la missione in Medio Oriente; tutto concludendo con la precisazione che il cardinale Piacenza “rimarrà sempre nelle nostre preghiere“.

Chi è il cardinale Kurt Koch: di origini svizzere, a breve diventerà presidente di Aiuto alla Chiesa che Soffre

Insomma, a breve inizierà la presidenza del cardinale Kurt Koch nell’associazione Aiuto alla Chiesa che Soffre che dal 1947 – a ridosso della fine del secondo conflitto mondiale – offre aiuto a tutti i cristiani e i cattolici perseguitati nel mondo: fondata in Germania, oggi è presente in 23 paesi distribuiti tra tutti i continenti e solamente lo scorso anno ha finanziato più di 5mila progetti, per un valore di oltre 129,4 milioni di euro.

LAVORO & SINDACATI/ La svolta della Cisl: dalla protesta alla proposta

Kurt Koch, dal conto suo, è nato nel 1950 nel cantone svizzero di Emmenbrücke e appena 32 anni più tardi ha ricevuto l’ordinazione episcopale: dal 1995 – grazie alla nomina da parte di Papa Giovanni Paolo II – è diventato Vescovo di Basilea e dal 2006 (fino al 2010) ha guidato la Conferenza Episcolpale svizzera; mentre se nel 2010 Kurt Koch è stato elevato dal Papa Benedetto XVI al grado di arcivescovo, tre anni più tardi è diventato Cardinale diacono.